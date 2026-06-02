McDonald's Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur McDonald's Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die McDonald's Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die McDonald's Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die McDonald's Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der McDonald's Aktie beträgt 336,67€. Die McDonald's Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,93 %.