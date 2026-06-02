Aktie kaufen oder verkaufen
McDonald's Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: J_News_photo - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur McDonald's Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die McDonald's Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die McDonald's Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die McDonald's Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der McDonald's Aktie beträgt 336,67€. Die McDonald's Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,93 %.
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Analysten und Kursziele für die McDonald's Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|365,00USD
|+32,19 %
|04.05.2026
|RBC
|305,00USD
|+10,46 %
|07.05.2026
|RBC
|330,00USD
|+19,52 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|350,00USD
|+26,76 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|305,00USD
|+10,46 %
|11.05.2026
|UBS
|365,00USD
|+32,19 %
|18.05.2026
-0,21 %
-3,48 %
-4,25 %
-18,02 %
-13,70 %
-11,02 %
+23,79 %
+118,12 %
+3.599,25 %
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