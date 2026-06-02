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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie beträgt 592,00. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,95 %.

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    Analysten und Kursziele für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital 600,00Euro +27,65 % -
    BERENBERG 560,00EUR +19,14 % 08.05.2026
    BARCLAYS 600,00EUR +27,65 % 11.05.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 600,00EUR +27,65 % 22.05.2026
    RBC 600,00EUR +27,65 % 28.05.2026

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    +1,09 %
    -0,27 %
    +4,26 %
    -9,47 %
    -1,91 %
    -42,01 %
    -28,83 %
    +226,95 %
    +15.154,89 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292
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    Verfasst von Analysten Monitor
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    Aktie kaufen oder verkaufen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26 Im Mai `26 haben 5 Analysten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eingestuft.
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