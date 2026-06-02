Aktie kaufen oder verkaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: helenedevun - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie beträgt 592,00€. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,95 %.
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Analysten und Kursziele für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|600,00Euro
|+27,65 %
|-
|BERENBERG
|560,00EUR
|+19,14 %
|08.05.2026
|BARCLAYS
|600,00EUR
|+27,65 %
|11.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|600,00EUR
|+27,65 %
|22.05.2026
|RBC
|600,00EUR
|+27,65 %
|28.05.2026
+1,09 %
-0,27 %
+4,26 %
-9,47 %
-1,91 %
-42,01 %
-28,83 %
+226,95 %
+15.154,89 %
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