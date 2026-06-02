Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 137,64€. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,95 %.