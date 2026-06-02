Aktie kaufen oder verkaufen
Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Andreas Arnold - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 137,64€. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,95 %.
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Analysten und Kursziele für die Merck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00EUR
|-4,69 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00EUR
|-4,69 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00EUR
|-4,69 %
|-
|JPMORGAN
|150,00EUR
|+14,37 %
|05.05.2026
|UBS
|150,00EUR
|+14,37 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|130,00EUR
|-0,88 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|150,00EUR
|+14,37 %
|13.05.2026
|UBS
|150,00EUR
|+14,37 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|130,00EUR
|-0,88 %
|15.05.2026
|JEFFERIES
|129,00EUR
|-1,64 %
|25.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.05.2026
|JPMORGAN
|150,00EUR
|+14,37 %
|26.05.2026
0,00 %
+3,08 %
+20,12 %
+4,67 %
+11,87 %
-20,24 %
-10,97 %
+44,41 %
+772,85 %
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