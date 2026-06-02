Aktie kaufen oder verkaufen
MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MTU Aero Engines Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 353,20€. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,70 %.
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Analysten und Kursziele für die MTU Aero Engines Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|350,00Euro
|+15,65 %
|-
|Warburg Research
|319,00Euro
|+5,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|428,00EUR
|+41,42 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|319,00EUR
|+5,40 %
|04.05.2026
|BERENBERG
|350,00EUR
|+15,65 %
|08.05.2026
+1,35 %
-2,15 %
+2,76 %
-14,99 %
-13,07 %
+39,87 %
+41,76 %
+261,61 %
+1.323,08 %
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