Aktie kaufen oder verkaufen
Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Lino Mirgeler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 562,55€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,03 %.
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Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|490,00Euro
|+9,78 %
|-
|Berenberg Bank
|565,00Euro
|+26,58 %
|-
|JPMorgan
|590,00Euro
|+32,18 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|12.05.2026
|RBC
|490,00EUR
|+9,78 %
|12.05.2026
|RBC
|560,00EUR
|+25,46 %
|12.05.2026
|BERENBERG
|565,00EUR
|+26,58 %
|12.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|557,00EUR
|+24,79 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+34,42 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|606,00EUR
|+35,77 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|590,00EUR
|+32,18 %
|15.05.2026
|BARCLAYS
|575,00EUR
|+28,82 %
|22.05.2026
-0,45 %
-7,70 %
-15,21 %
-20,25 %
-23,33 %
+28,74 %
+83,65 %
+162,43 %
+1.161,14 %
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