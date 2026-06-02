Aktie kaufen oder verkaufen
Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Aurubis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 181,75€. Die Aurubis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,50 %.
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Analysten und Kursziele für die Aurubis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|180,00Euro
|-16,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|178,00EUR
|-17,25 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
|UBS
|160,00EUR
|-25,62 %
|11.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|209,00EUR
|-2,84 %
|12.05.2026
+1,12 %
+9,14 %
+20,37 %
+28,31 %
+184,72 %
+200,68 %
+176,13 %
+387,58 %
+1.983,29 %
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