Aktie kaufen oder verkaufen
NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: NVIDIA Corporation
Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 280,33€. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,95 %.
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Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|300,00US-Dollar
|+33,71 %
|-
|Barclays Capital
|275,00US-Dollar
|+22,57 %
|-
|Bernstein
|315,00US-Dollar
|+40,40 %
|-
|Goldman Sachs
|250,00US-Dollar
|+11,43 %
|-
|Goldman Sachs
|285,00US-Dollar
|+27,03 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|250,00USD
|+11,43 %
|07.05.2026
|RBC
|250,00USD
|+11,43 %
|13.05.2026
|UBS
|275,00USD
|+22,57 %
|14.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|285,00USD
|+27,03 %
|20.05.2026
|JEFFERIES
|300,00USD
|+33,71 %
|20.05.2026
|JPMORGAN
|280,00USD
|+24,80 %
|20.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.05.2026
|BARCLAYS
|275,00USD
|+22,57 %
|21.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|315,00USD
|+40,40 %
|21.05.2026
|RBC
|270,00USD
|+20,34 %
|21.05.2026
|UBS
|280,00USD
|+24,80 %
|21.05.2026
+1,30 %
+4,57 %
+13,17 %
+30,09 %
+64,44 %
+420,70 %
+1.357,69 %
+18.385,68 %
+1.395.471,43 %
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