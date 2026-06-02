Aktie kaufen oder verkaufen
Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Pfizer Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 29,25€. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,12 %.
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Analysten und Kursziele für die Pfizer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|30,00USD
|+17,05 %
|05.05.2026
|UBS
|27,00USD
|+5,35 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|35,00USD
|+36,56 %
|05.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|BARCLAYS
|25,00USD
|-2,46 %
|27.05.2026
-0,14 %
-1,57 %
-2,86 %
-4,96 %
+6,52 %
-37,80 %
-30,22 %
-20,21 %
+552,77 %
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