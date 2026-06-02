Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Pfizer Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 29,25€. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,12 %.