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    IXOPAY bringt Payments Intelligence und IXONav auf den Markt – einen KI-gestützten Zahlungsassistenten, der Echtzeit-Einblicke über den gesamten Zahlungsprozess hinweg ermöglicht

    Die Intelligence-Ebene des Unternehmens kombiniert KI-gestützte Analysen mit Anomalieerkennung, um die Zahlungsoptimierung, Leistung und Umsatzergebnisse von Händlern zu verbessern

     

    LEHI, UT / ACCESS Newswire / 2. Juni 2026 / IXOPAY, die Performance-Ebene, die globale Zahlungen für das Agent-Zeitalter ermöglicht, hat heute IXOPAY Payments Intelligence vorgestellt, ein einheitliches Kontrollzentrum, das fragmentierte Zahlungsdaten in umsetzbare Echtzeit-Einblicke umwandelt. Das Unternehmen hat außerdem IXONav eingeführt, einen neuen agentischen KI-Navigator, der entwickelt wurde, um wichtige Erkenntnisse in jedem Schritt des Zahlungsvorgangs zu gewinnen. Durch die Kombination von KI-gesteuerten Analysen, Anomalieerkennung und LLM-Agenten hilft die Plattform Händlern, Optimierungsmöglichkeiten aufzudecken, die Routing-Leistung zu verbessern, die Autorisierungsraten zu erhöhen und die Kosten pro Transaktion zu senken.

     

    IXOPAY Launches Payments Intelligence and IXONav, an AI Payments Assistant Built to Unlock Real-Time Insights Across the Payments Journey

     

    Die No-Code-Zahlungsplattform von IXOPAY vereint Zahlungsorchestrierung, Tokenisierung und Intelligence und bietet Händlern eine konfigurierbare Infrastruktur zur Optimierung ihrer Zahlungsleistung. Die IXOPAY Payments Intelligence-Suite umfasst Zahlungsanalysen, Anomalieerkennung, Datenharmonisierung, Monitoring und Risikomanagement sowie nun IXONav, einen Zahlungsassistenten auf LLM-Basis für KI-gesteuerte Erkenntnisse und Empfehlungen. Nun können Unternehmen von fragmentierten PSP-Dashboards und manueller Berichterstattung zu Zahlungsintelligenz in Echtzeit übergehen – was schnellere Entscheidungen und bessere Umsatzergebnisse ermöglicht.

     

    „Immer mehr Händler suchen nach Lösungen zur Steigerung der Autorisierungsraten, beispielsweise durch intelligente Wiederholungsversuche, dynamisches Routing und adaptive Transaktionsnachrichten“, sagte Jordan McKee, Director of Research, Fintech, bei 451 Research von S&P Global. „Dies gilt insbesondere für die digital fortschrittlichsten Händler, von denen 59 % angeben, dass Zahlungsoptimierungsfunktionen bei der Auswahl eines Zahlungsabwicklungspartners von großer Bedeutung sind.“

     

    „Händler versinken in Zahlungsdaten, doch allzu oft sind diese in fragmentierten Systemen und unverbundenen Dashboards gefangen, was ein schnelles Handeln erschwert“, so Jill Willard, Chief Technology Officer bei IXOPAY. IXOPAY Payments Intelligence mit IXONav liefert Händlern in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse aus ihren Daten und hilft ihnen so, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und nahtlose Zahlungserlebnisse zu bieten, die die Kundenbindung stärken.“

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    IXOPAY bringt Payments Intelligence und IXONav auf den Markt – einen KI-gestützten Zahlungsassistenten, der Echtzeit-Einblicke über den gesamten Zahlungsprozess hinweg ermöglicht Die Intelligence-Ebene des Unternehmens kombiniert KI-gestützte Analysen mit Anomalieerkennung, um die Zahlungsoptimierung, Leistung und Umsatzergebnisse von Händlern zu verbessern LEHI, UT / ACCESS Newswire / 2. Juni 2026 / IXOPAY, die …
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