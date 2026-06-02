JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analystin Delphine Lee sieht Spielraum für ihre Rentabilitätserwartungen, wie sie am Montagabend nach dem tiefen Einblick der Franzosen bezüglich Commercial & Personal Banking Belgium (CPBB) schrieb. Das Konzernziel einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von mehr als 13 Prozent für 2028 hält die Expertin für gut erreichbar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 92,68EUR auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 07:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106
Kursziel alt: 106
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106
Kursziel alt: 106
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