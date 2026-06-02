Anthropic: Mega-KI-IPO schon im Herbst?

Dieser Schritt ist zwar noch kein fester Startschuss, aber ein klares Signal. Anthropic kann nach Abschluss der SEC-Prüfung an die Börse gehen, abhängig vom Marktumfeld und weiteren Faktoren. Spannend ist, dass SpaceX seinen Prospekt bereits offiziell eingereicht hat und die Roadshow bevorsteht. Offensichtlich will Anthropic den perfekten Moment nicht verpassen.

Der KI-Boom könnte seinen nächsten Börsenkracher erleben. Wie der US-Nachrichtensender CNBC berichtet, hat Anthropic einen IPO-Prospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Damit öffnet sich für Investoren die Tür zu einem der spektakulärsten KI-Börsengänge der neuen Ära – noch bevor der Rivale OpenAI selbst an die Wall Street drängt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Zahlen können sich sehen lassen. So soll die laufende Umsatzrate in diesem Jahr auf 47 Milliarden US-Dollar angeschwollen sein – nach 10 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz im Vorjahr. In der vergangenen Woche schloss Anthropic zudem eine Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar ab. Damit liegt das Unternehmen den Angaben zufolge sogar vor OpenAI, das Ende März mit 852 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Führungskräften und -Forschern gegründet. Das Unternehmen ist vor allem für Claude und den Coding-Assistenten Claude Code bekannt. An der Wall Street sorgt aber nicht nur das Wachstum für Fantasie. Mit "Claude Mythos Preview" hat Anthropic ein Modell mit fortgeschrittenen Cybersecurity-Fähigkeiten vorgestellt.

Doch der mögliche Mega-IPO kommt nicht ohne Risiko. Nach einem gescheiterten Austausch mit dem Verteidigungsministerium landeten Anthropic-Modelle auf einer Blacklist des Pentagons. Die Klage gegen die Trump-Regierung läuft weiter. Gleichzeitig beschleunigte sich das Wachstum im privaten Sektor: Claude schaffte es Ende Februar sogar auf Platz eins der kostenlosen US-Apps von Apple.

Der Preis für den Aufstieg ist enorm: Anthropic hat umfangreiche Infrastrukturverträge abgeschlossen, darunter eine Vereinbarung mit SpaceX über die Nutzung von Rechenkapazitäten im Colossus-1-Rechenzentrum in Memphis. Laut dem SpaceX-Prospekt zahlt Anthropic dafür monatlich 1,25 Milliarden US-Dollar bis Mai 2029, mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen.

Für Anleger könnte Anthropic somit zum ultimativen KI-Test an der Börse werden. Wachstum, Hype, politische Risiken und gigantische Rechenkosten prallen aufeinander. Genau diese Mischung macht den Börsengang so explosiv.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



