Alphabet sammelt 80 Milliarden US-Dollar für KI-Investitionen

Die Kapitalmaßnahme zählt zu den größten Eigenkapitalfinanzierungen in der Geschichte des Technologiesektors und unterstreicht den enormen Investitionsbedarf der führenden KI-Unternehmen. Alphabet begründete den Schritt mit einer Nachfrage nach KI-Diensten, die das derzeit verfügbare Angebot des Konzerns bereits übersteige.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat angekündigt, insgesamt 80 Milliarden US-Dollar durch Aktienverkäufe einwerben zu wollen, um den massiven Ausbau seiner KI-Infrastruktur zu finanzieren. Bestandteil der Transaktion ist eine private Investition von Berkshire Hathaway in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Berkshire Hathaway investiert 10 Milliarden US-Dollar

Im Mittelpunkt der Ankündigung steht eine neue Investition von Berkshire Hathaway. Der von Warren Buffett aufgebaute Konzern wird im Rahmen einer Privatplatzierung Alphabet-Aktien im Wert von insgesamt 10 Milliarden US-Dollar erwerben.

Die Vereinbarung sieht den Kauf von Class-A-Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zu einem Preis von 351,81 US-Dollar je Aktie sowie den Erwerb von Class-C-Aktien im Wert von weiteren 5 Milliarden US-Dollar zu 348,20 US-Dollar je Aktie vor.

Die Konditionen der Transaktion gewähren Berkshire Hathaway einen spürbaren Preisvorteil gegenüber dem aktuellen Börsenkurs. Die Alphabet-Aktie schloss zuletzt bei 376,37 US-Dollar. Damit erhält Berkshire die Class-A-Aktien mit einem Abschlag von rund 6,5 Prozent und die Class-C-Aktien mit einem Abschlag von etwa 7,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs.

Bereits Ende des ersten Quartals hielt das Unternehmen knapp 58 Millionen Alphabet-Aktien mit einem Marktwert von rund 17 Milliarden US-Dollar.

80 Milliarden US-Dollar für den KI-Ausbau

Alphabet plant zunächst öffentliche Aktienangebote im Umfang von 30 Milliarden US-Dollar. Davon sollen 15 Milliarden US-Dollar über sogenannte Mandatory Convertible Preferred Shares eingeworben werden – wandelbare Vorzugsaktien, die zu einem späteren Zeitpunkt in Stammaktien umgewandelt werden.

Weitere 40 Milliarden US-Dollar sollen über ein sogenanntes At-the-Market-Programm (ATM) aufgenommen werden. Dabei verkauft das Unternehmen über einen längeren Zeitraum hinweg Aktien direkt am Markt. Das Programm für die Alphabet-Aktienklassen A und C soll im dritten Quartal starten.

Zusammen mit der Berkshire-Investition summiert sich das Finanzierungsvolumen damit auf insgesamt 80 Milliarden US-Dollar.

Als Konsortialführer für die öffentlichen Angebote fungieren Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley. Goldman Sachs übernimmt zudem die Rolle des Platzierungsagenten für die Berkshire-Transaktion.

Die Alphabet-Aktie zählt zu den größten Gewinnern unter den Magnificent Seven. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate hat sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als verdoppelt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 376,4EUR auf Nasdaq (02. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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