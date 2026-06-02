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    Berkshire greift zu

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    Alphabet sammelt 80 Milliarden US-Dollar für KI-Investitionen

    Alphabet startet eine gigantische Kapitalmaßnahme zur Finanzierung der nächsten KI-Generation und Berkshire Hathaway ist mit 10 Milliarden US-Dollar dabei.

    Für Sie zusammengefasst
    Berkshire greift zu - Alphabet sammelt 80 Milliarden US-Dollar für KI-Investitionen
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat angekündigt, insgesamt 80 Milliarden US-Dollar durch Aktienverkäufe einwerben zu wollen, um den massiven Ausbau seiner KI-Infrastruktur zu finanzieren. Bestandteil der Transaktion ist eine private Investition von Berkshire Hathaway in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar.

    Die Kapitalmaßnahme zählt zu den größten Eigenkapitalfinanzierungen in der Geschichte des Technologiesektors und unterstreicht den enormen Investitionsbedarf der führenden KI-Unternehmen. Alphabet begründete den Schritt mit einer Nachfrage nach KI-Diensten, die das derzeit verfügbare Angebot des Konzerns bereits übersteige.

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    Berkshire Hathaway investiert 10 Milliarden US-Dollar

    Im Mittelpunkt der Ankündigung steht eine neue Investition von Berkshire Hathaway. Der von Warren Buffett aufgebaute Konzern wird im Rahmen einer Privatplatzierung Alphabet-Aktien im Wert von insgesamt 10 Milliarden US-Dollar erwerben.

    Die Vereinbarung sieht den Kauf von Class-A-Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zu einem Preis von 351,81 US-Dollar je Aktie sowie den Erwerb von Class-C-Aktien im Wert von weiteren 5 Milliarden US-Dollar zu 348,20 US-Dollar je Aktie vor.

    Die Konditionen der Transaktion gewähren Berkshire Hathaway einen spürbaren Preisvorteil gegenüber dem aktuellen Börsenkurs. Die Alphabet-Aktie schloss zuletzt bei 376,37 US-Dollar. Damit erhält Berkshire die Class-A-Aktien mit einem Abschlag von rund 6,5 Prozent und die Class-C-Aktien mit einem Abschlag von etwa 7,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs.

    Bereits Ende des ersten Quartals hielt das Unternehmen knapp 58 Millionen Alphabet-Aktien mit einem Marktwert von rund 17 Milliarden US-Dollar.

     

    80 Milliarden US-Dollar für den KI-Ausbau

    Alphabet plant zunächst öffentliche Aktienangebote im Umfang von 30 Milliarden US-Dollar. Davon sollen 15 Milliarden US-Dollar über sogenannte Mandatory Convertible Preferred Shares eingeworben werden – wandelbare Vorzugsaktien, die zu einem späteren Zeitpunkt in Stammaktien umgewandelt werden.

    Weitere 40 Milliarden US-Dollar sollen über ein sogenanntes At-the-Market-Programm (ATM) aufgenommen werden. Dabei verkauft das Unternehmen über einen längeren Zeitraum hinweg Aktien direkt am Markt. Das Programm für die Alphabet-Aktienklassen A und C soll im dritten Quartal starten.

    Zusammen mit der Berkshire-Investition summiert sich das Finanzierungsvolumen damit auf insgesamt 80 Milliarden US-Dollar.

    Als Konsortialführer für die öffentlichen Angebote fungieren Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley. Goldman Sachs übernimmt zudem die Rolle des Platzierungsagenten für die Berkshire-Transaktion.

    Die Alphabet-Aktie zählt zu den größten Gewinnern unter den Magnificent Seven. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate hat sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als verdoppelt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 376,4EUR auf Nasdaq (02. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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