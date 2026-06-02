Evotec ernennt Rui Wang zum Head of Global In Silico & AI, um die globale Strategie für KI-gestützte Innovationen in der Forschung und Entwicklung voranzutreiben.

Rui Wang verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Daten- und KI-Strategien in Pharma und Biotechnologie.

Ziel ist es, KI und in-silico-Ansätze als zentrale Säulen der kommerziellen Wertschöpfung bei Evotec zu etablieren.

Vor seiner Ernennung war Rui Wang bei AstraZeneca als Head of Data, Analytics and AI tätig und hat dort über zehn Jahre Erfahrung gesammelt.

Dr. Christian Wojczewski betont die Bedeutung computergestützter Technologien für die Steigerung der Effizienz und Innovation in Evotecs Forschungsbereichen.

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das durch KI-gestützte Innovationen die Wirkstoffforschung beschleunigt und mit Partnern aus Pharma, Biotech und Wissenschaft zusammenarbeitet.

Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Evotec ist am 11.06.2026.

Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,38 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,3125EUR das entspricht einem Plus von +0,43 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.976,23PKT (-0,94 %).



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