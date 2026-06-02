Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 96 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 81,10 auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +5,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 105,58 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -7,26 %/+18,71 % bedeutet.