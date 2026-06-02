ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 96 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel Infineon auf 96 Euro angehoben
- Erlöse durch Power-Management für KI deutlich höher
- Aufschwung in Auto und Industrie plus 11 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich der Power-Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) profitierten die Bayern von wachsender Nachfrage, höheren Kapazitäten und steigenden Preisen im Geschäftsjahr 2026/2027, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Gleichzeitig verstärke sich der Aufschwung im Geschäft mit der Autobranche und der Industrie. Mit seinen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026/2027 und 2027/2028 sieht sich Menon 11 Prozent über Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 81,10 auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +5,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 105,58 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -7,26 %/+18,71 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 96 Euro
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