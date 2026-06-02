UBS stuft EASYJET auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bestätigte am Montagabend seine grundsätzliche Einschätzung der Briten angesichts des Übernahmeinteresses von Castlelake. Er sieht eine Reihe von Hürden für eine Offerte - unter anderem die Regeln in Europa und speziell Großbritannien zu Eigentum und Kontrolle./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 5,054EUR auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,55

Kursziel alt: 5,55

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

