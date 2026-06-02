UBS stuft EASYJET auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bestätigte am Montagabend seine grundsätzliche Einschätzung der Briten angesichts des Übernahmeinteresses von Castlelake. Er sieht eine Reihe von Hürden für eine Offerte - unter anderem die Regeln in Europa und speziell Großbritannien zu Eigentum und Kontrolle./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 5,054EUR auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,55
Kursziel alt: 5,55
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,55
Kursziel alt: 5,55
Währung: GBP
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