UBS stuft RENAULT SA auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Das zweite Quartal sei hinsichtlich der Neuzulassungen schwach gestartet, schrieb David Lesne am Montag nach Auswertung der jüngsten Daten für den wichtigen Heimatmarkt der Franzosen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 10:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 28,84EUR auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

