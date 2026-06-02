JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nahostkonflikt und Sorgen über die Energiekosten sowie Vorschläge zur deutschen Krankenhausreform hätten den Aktienkurs seit Jahresbeginn übertrieben belastet, schrieb David Adlington am Montagabend. Denn anders als bei anderen Gesundheitstiteln seien die Gewinnerwartungen hier stabiler geblieben. Zudem lehre die Erfahrung, dass die Krankenhausreform nicht so gravierend ausfallen dürfte wie befürchtet. Für die Krankenhaustochter Helios erwarte der Marktkonsens in den kommenden Jahren zumindest eine moderate Margenerholung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 35,76EUR auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,60

Kursziel alt: 56,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,60 € , was eine Steigerung von +58,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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