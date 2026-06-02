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    JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. BMW rechne weiter mit einer Autoimarge von 4 bis 6 Prozent und einem Vorsteuergewinn moderat unter Vorjahresniveau. Die Investitionen sollten nach ihrem Höhepunkt 2024 weiter zurückgehen. BMW habe sich zudem stärker als die Konkurrenz gegen Wechselkursschwankungen und den Gegenwind durch steigende Rohstoffpreise abgesichert, was in der zweiten Jahreshälfte aber nachlassen sollte./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 21:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 74,19EUR auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00, was eine Steigerung von +34,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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