Friedensverhandlungen auf der Kippe

Im Anschluss setzte der MidCap-Index seine Erholung fort und erreichte bei 33.547 Punkten ein neues Jahreshoch. Gleichzeitig wurde erstmals versucht, einen seit September 2021 bestehenden langfristigen Abwärtstrend nach oben zu durchbrechen.

Zwischen Mitte Januar und Ende Mai hatte sich im MDax eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, die von vielen Marktteilnehmern als Hinweis auf eine mögliche Trendwende gewertet wird. Die entscheidende Hürde lag bei 32.115 Punkten. Ende des vergangenen Monats gelang schließlich der Sprung über diese Marke, wodurch ein positives Signal aktiviert wurde.

Die jüngsten geopolitischen Spannungen haben die Märkte jedoch wieder verunsichert. Aktuell besteht die Gefahr, dass der MDax auf die wichtige Unterstützungszone bei 32.115 Punkten zurückfällt. Ein solcher Rücksetzer wäre aus technischer Sicht noch kein Grund zur Sorge, solange die Verluste begrenzt bleiben und die Fortschritte der vergangenen Wochen nicht vollständig verloren gehen.

Im Idealfall findet der Index im Bereich dieser Marke neue Unterstützung und setzt seinen Aufwärtstrend fort. In diesem Szenario könnte der MDax mittelfristig in Richtung 36.128 Punkte steigen. Anleger sollten allerdings berücksichtigen, dass gerade im Umfeld eines langfristigen Trendwechsels mit erhöhten Kursschwankungen und gelegentlichen Fehlsignalen zu rechnen ist.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 33.550 Punkte

Kursziel : 36.128 Punkte

Renditechance via DN07Q0 : 150 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MDax-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN07Q0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,02 - 2,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30.845,09 Punkte Basiswert: MDax-Index KO-Schwelle: 30.845,09 Punkte akt. Kurs Basiswert: 32.899,55 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 36.128 Punkte Hebel: 16,03 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8V2D Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,53 - 2,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 35.391,06 Punkte Basiswert: MDax-Index KO-Schwelle: 35.391,06 Punkte akt. Kurs Basiswert: 32.899,55 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,84 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.