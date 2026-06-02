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    DAX auf wackeligen Beinen

    Hintergrund der Marktreaktion sind Berichte der Nachrichtenagentur Tasnim. Demnach hat die iranische Führung die Gespräche mit den USA aus Protest gegen die israelischen Angriffe im Libanon vorerst gestoppt. Aus Sicht Teherans stellt dies einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar, deren Einhaltung als Voraussetzung für weitere Verhandlungen gilt. Nach Angaben des Iran sei der Waffenstillstand zudem auch an anderen Fronten verletzt worden.

    Die Finanzmärkte reagierten entsprechend nervös. Der DAX fiel zeitweise auf 24.900 Punkte zurück und schloss damit die Kurslücke bei 24.943 Zählern vollständig. Sollte die Verkaufsbereitschaft der Anleger in den kommenden Stunden anhalten, könnte als Nächstes die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei rund 24.790 Punkten in den Fokus rücken.

    Für eine stärkere Korrektur wäre jedoch ein nachhaltiger Bruch dieses Trendkanals erforderlich. In diesem Fall könnte sich das Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 23.968 Punkten ausweiten. Auf der anderen Seite besteht weiterhin die Chance auf einen erneuten Anlauf an die Rekordstände aus Mitte Januar. Voraussetzung dafür wäre ein überzeugender Tagesschlusskurs oberhalb von 25.370 Zählern.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 25.003 Punkten

    VDAX mit fallender Tendenz - gut für steigende Kurse

    Fear& Greed Index bei 60 auf "Greed" eingependelt

    Tagesanalyse:

    RSI: 57 - Buy

    MACD: 350 - Buy

    Insgesamt: Strong Buy

    MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt

    Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.224 und 26.481 Punkten, nach unten bei 25.000 / 24.479 / 24.203 und 23.895 Punkten.

    Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX nimmt Anlauf auf neue Rekordhochs - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an!

    VDAX-New

    Angstlevel weiter hoch, aber stetig rückläufig

    VDAX-New der Deutschen Börse (29. Mai 2026): Bei 18,51% (steigend) (Vortag: 19,17%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Handelsidee:

    1. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziele bei 23.476/23.000 Punkten
    2. Stop-Buy-Order über 24.500 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.150 Punkten. Kursziele bei 25.000/25.507 Punkten - AKTIV! - Stopp hochziehen!
    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 25.507 // 25.890 // 26.224 // 26.481 Punkte
    Unterstützungen: 25.000 // 24.479 // 24.203 // 23.895 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN1NXW Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 11,19 - 11,20 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 23.939,36 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 23.939,36 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.003,05 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte
    Hebel: 22,32 Kurschance: + 50 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY86MP Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 11,82 - 11,83 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 26.197,91 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 26.197,91 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.003,05 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 21,15 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    DAX auf wackeligen Beinen Hintergrund der Marktreaktion sind Berichte der Nachrichtenagentur Tasnim. Demnach hat die iranische Führung die Gespräche mit den USA aus Protest gegen die israelischen Angriffe im Libanon vorerst gestoppt. Aus Sicht Teherans stellt dies einen …
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