Aktie vollendet Boden!

Genau diese Marke konnte die SAP-Aktie zu Beginn der Woche mit einem Kursplus von mehr als 8 Prozent überwinden. Damit wurde ein erstes technisches Kaufsignal ausgelöst, das auf eine mögliche Trendwende hindeutet.

Nachdem die SAP-Aktie Anfang des vergangenen Jahres in einen Abwärtstrend übergegangen war, dauerte es rund anderthalb Jahre, bis bei 135,24 Euro ein Boden gefunden wurde. Damit markierte das Papier zugleich den tiefsten Stand seit Januar 2024. In der anschließenden Erholungsphase bildete sich ein sogenannter Doppelboden heraus, dessen entscheidende Bestätigungsmarke bei 158,60 Euro lag.

Trotz der positiven Entwicklung sollten Anleger die nächsten Widerstandsbereiche im Blick behalten. Nur wenige Euro über dem aktuellen Kursniveau verläuft die frühere Unterkante des langfristigen Abwärtstrends, die nun als Hürde fungieren könnte. Gelingt auch deren Überwindung, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial. Als erste Ziele gelten der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 181,89 Euro sowie später der Bereich um 190,98 Euro.

Auf der Unterseite sollte die Aktie idealerweise nicht mehr unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 152,23 Euro zurückfallen. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde das Risiko deutlich erhöhen, dass die Kurse erneut in Richtung der Jahrestiefs bei 135,24 Euro abrutschen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 167,90 Euro

Kursziele : 181,89 und 190,98 Euro

Renditechance via DN12DE : 115 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN12DE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,87 - 1,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 149,651 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 149,651 Euro akt. Kurs Basiswert: 167,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 190,98 Euro Hebel: 8,72 Kurschance: + 115 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7SP4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,03 - 2,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 188,4219 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 188,4219 Euro akt. Kurs Basiswert: 167,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,04 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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