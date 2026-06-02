Newron Pharmaceuticals, Hewlett Packard Enterprise & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Stefan Puchner - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
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|🥇
|Marvell Technology
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|Outlook Therapeutics
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|Sivers Semiconductors
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|Snowflake Registered (A)
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|IBM
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|SalesCloser Technologies
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Wertpapier
|Beiträge
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|News
|🥇
|Newron Pharmaceuticals
|48
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|TeamViewer
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|Münchener Rück
|32
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|POET Technologies
|30
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|BioNTech
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|Borussia Dortmund
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Hewlett Packard Enterprise
|+27,50 %
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|🥈
|Lithium Americas
|+10,88 %
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|🥉
|XPeng ADR
|+5,83 %
|💬
|📰
|🟥
|PetroNor E&P
|-8,76 %
|📰
|🟥
|Xometry Registered (A)
|-9,55 %
|💬
|📰
|🟥
|MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY
|-18,00 %
|📰
Marvell Technology
Wochenperformance: +26,28 %
Wochenperformance: +26,28 %
Platz 1
Outlook Therapeutics
Wochenperformance: +187,12 %
Wochenperformance: +187,12 %
Platz 2
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: -29,94 %
Wochenperformance: -29,94 %
Platz 3
Snowflake Registered (A)
Wochenperformance: +57,21 %
Wochenperformance: +57,21 %
Platz 4
IBM
Wochenperformance: +20,45 %
Wochenperformance: +20,45 %
Platz 5
SalesCloser Technologies
Wochenperformance: +8,53 %
Wochenperformance: +8,53 %
Platz 6
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -7,26 %
Wochenperformance: -7,26 %
Platz 7
TeamViewer
Wochenperformance: +15,10 %
Wochenperformance: +15,10 %
Platz 8
Münchener Rück
Wochenperformance: -5,59 %
Wochenperformance: -5,59 %
Platz 9
POET Technologies
Wochenperformance: -6,64 %
Wochenperformance: -6,64 %
Platz 10
BioNTech
Wochenperformance: -0,56 %
Wochenperformance: -0,56 %
Platz 11
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -1,29 %
Wochenperformance: -1,29 %
Platz 12
Hewlett Packard Enterprise
Wochenperformance: +60,46 %
Wochenperformance: +60,46 %
Platz 13
Lithium Americas
Wochenperformance: +29,25 %
Wochenperformance: +29,25 %
Platz 14
XPeng ADR
Wochenperformance: +8,32 %
Wochenperformance: +8,32 %
Platz 15
PetroNor E&P
Wochenperformance: -39,54 %
Wochenperformance: -39,54 %
Platz 16
Xometry Registered (A)
Wochenperformance: -3,65 %
Wochenperformance: -3,65 %
Platz 17
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY
Wochenperformance: +22,29 %
Wochenperformance: +22,29 %
Platz 18
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