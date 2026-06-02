Gold legt zu +0,80 % auf 4.517,12 USD

+0,80 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,15 % 1 Monat -2,29 % 3 Monate -17,22 % 1 Jahr +36,33 %

Gold steigt moderat umauf 4.517,12. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.906,21USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.517,12USD ein Wert von 2.369,69USD geworden – ein Gewinn von +136,97 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Gold-Sentiment: Charttechnik nennt fortgesetzte Korrektur mit Kaufchancen (Beitrag 4). Gold bleibt Krisenschutz, Vorteile in Krisenbetrachtungen (Beitrag 5). Kurzfristig oft Seitwärts- oder Rücksetzer-Prognosen, abhängig von Iran-Konflikt/Deeskalation (Beitrag 8/10/12). Langfristig wird eine ca. +38% 1-Jahres-Performance betont (Beitrag 6/8). Unterstützung bei 4381 (Beitrag 13).