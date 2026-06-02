Silber explodiert plus +2,12 % auf 76,47 USD

+2,12 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,78 % 1 Monat +0,37 % 3 Monate -19,50 % 1 Jahr +129,84 %

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 76,47zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 28,19432USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 76,47USD ein Wert von 13.560,5USD geworden – ein Gewinn von +171,21 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetonline-Forum ist Silber-Sentiment gemischt. Kurzfristig stehen 60–65 USD als mögliches Tief, Konsolidierung um 85–90 USD im Raum; andere sehen Potenzial auf 100–150 USD, einige sprechen von Extrem-Szenarien bis 500 USD. Langfristig divergieren fundamentale und charttechnische Sichtweisen je nach Gold-Setup. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird als volatil beschrieben; eine konkrete Prozentzahl fehlt.