Silberpreis
Silber explodiert plus +2,12 % auf 76,47 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +2,12 % bei 76,47 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,78 %
|1 Monat
|+0,37 %
|3 Monate
|-19,50 %
|1 Jahr
|+129,84 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 28,19432USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 76,47USD ein Wert von 13.560,5USD geworden – ein Gewinn von +171,21 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetonline-Forum ist Silber-Sentiment gemischt. Kurzfristig stehen 60–65 USD als mögliches Tief, Konsolidierung um 85–90 USD im Raum; andere sehen Potenzial auf 100–150 USD, einige sprechen von Extrem-Szenarien bis 500 USD. Langfristig divergieren fundamentale und charttechnische Sichtweisen je nach Gold-Setup. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird als volatil beschrieben; eine konkrete Prozentzahl fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,05EUR
|+0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,07EUR
|+1,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|254,80EUR
|+0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|392,82EUR
|+2,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,10EUR
|+1,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|601,45EUR
|-0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|371,78EUR
|+0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,39EUR
|+0,78 %
|Long
|1
|0,00
|124,88EUR
|+0,88 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,238EUR
|-0,82 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.