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    OTS

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    Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) / Resilienz ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesamtumsatz Q1 2026: 9,4 Mrd Euro 1,4 Prozent
    • Schönheitspflege trägt, Haushaltspflege gibt nach
    • Export gespalten, Regulierung und Geopolitik bremsen
    OTS - Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) / Resilienz ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Resilienz hat Grenzen / Kosmetik- und Waschmittelbranche wächst, aber der Schwung lässt nach (FOTO)
    Frankfurt (ots) - Gesamtumsatz Q1 2026: 9,4 Mrd. Euro - moderates Wachstum von +1,4 Prozent

    - Schönheitspflege stützt den Gesamtumsatz, Haushaltspflege gibt nach

    - Konsumzurückhaltung, Regulierungsdruck und Geopolitik bremsen die Branche

    - Export dreht ins Plus - aber das Bild bleibt gespalten

    Die Hersteller von Kosmetika und Haushaltspflegeprodukten erzielten in Deutschland im ersten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von 9,4 Milliarden Euro - ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit bestätigt sich bisher die verhaltene Wachstumserwartung des IKW vom Dezember 2025. Aber die Zahlen dahinter sind uneinheitlich.

    Inland: Schönheitspflege trägt, Haushaltspflege unter Druck

    Die Schönheitspflege legt im Inland um 2,2 Prozent zu und stützt damit den Gesamtumsatz. Die Haushaltspflege gibt leicht um 0,5 Prozent nach. Auffällig ist dabei der selektive Konsum: In einzelnen Produktgruppen gibt es deutliche Ausschläge - Hand- und Körperpflege wächst um 12 Prozent, Feinwaschmittel verliert 24 Prozent. Gleichzeitig zeigt sich auch innerhalb der Bereiche ein uneinheitliches Bild: Weichspüler legen zu (+5 Prozent), Gesichtspflege gibt nach (-10 Prozent).

    "Unsere Branche hat viele Krisen abgefedert - das war kein Zufall, sondern das Ergebnis von Innovation, Qualität und der hohen Alltagsrelevanz unserer Produkte. Aber Resilienz ist kein Garantieschein. Wenn Konsumzurückhaltung wächst, die Regulierungsflut nicht eingedämmt wird und geopolitische Risiken steigen, spüren das auch wir. Jetzt ist die Politik gefordert: Entlastung und Zukunftskonzepte statt weiterer Bürokratie und Klein-Klein", sagt Thomas Keiser, IKW-Geschäftsführer.

    Auch im Export: ein gespaltenes Bild

    Der Export dreht nach einem Rückgang von 5,1 Prozent im Vorjahreszeitraum wieder ins Plus - zumindest in der Schönheitspflege mit einem Zuwachs von 2,2 Prozent. Die Haushaltspflege gibt auch im Export noch nach (-1,3 Prozent). Die Schere zieht sich durch: Deos (+11 Prozent), Düfte (+10 Prozent) und Lippenstifte (+9 Prozent) legen zu, Schuhpflege (-20 Prozent) und Möbelpflege (-19 Prozent) geben nach. Vom Vorkrisenniveau ist der Export insgesamt noch deutlich entfernt; die geopolitischen Risiken bleiben ein bestimmender Faktor.

    Pressekontakt:

    Karen Kumposcht
    Bereichsleiterin Kommunikation und IT
    Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.
    Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main
    T +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / mailto:kkumposcht@ikw.org / http://www.ikw.org / http://www.twitter.com/ikw_org /
    http://www.linkedin.com/company/ikw

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51480/6286356 OTS: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)






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