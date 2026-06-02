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    JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Bis 2030 wollten die Wolfsburger ihr operatives Ergebnis (Ebit) um 15 Milliarden Euro verbessern, was sie teilweise schon erreicht hätten. Für Porsche strebten sie eine Marge von 15 Prozent an, für die Kernmarken 7,5 Prozent und für die Nutzfahrzeugholding Traton 10 Prozent. In Europa mache VW nur langsame Fortschritte, doch neue Elektromodelle stießen auf ein positives Feedback./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 90,88EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 110
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00, was eine Steigerung von +19,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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