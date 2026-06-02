ASTA Energy Solutions: Ergebnisse der Hauptversammlung 2023
Die ASTA Energy Solutions AG blickt nach einer richtungsweisenden Hauptversammlung 2026 auf ein starkes Jahr 2025 zurück und stellt die Weichen für Elektrifizierung und Energiewende.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Dritte ordentliche Hauptversammlung am 1. Juni 2026 im Hotel InterContinental Wien (Präsenzveranstaltung); Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten alle eingebrachten Anträge.
- Jahresabschluss, Lagebericht und Konzernabschluss wurden vorgelegt und die Verwendung des ausgewiesenen Bilanzgewinns für 2025 genehmigt.
- Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet.
- KPMG Austria GmbH wurde als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie Prüfer der (konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichterstattung für 2026 gewählt.
- Die Vergütungspolitik wurde angenommen; Vorstand sieht nach positivem operativem Jahr 2025 einen zuversichtlichen Ausblick für 2026 (Zitat CEO Dr. Karl Schäcke zur Positionierung für Elektrifizierung und Energiewende).
- ASTA Energy Solutions AG: Sitz in Oed (Österreich), rund 1.400 Mitarbeitende an sechs Standorten, über 210 Jahre Unternehmensgeschichte, Umsatz 2025 ca. EUR 695,8 Mio.; Schwerpunkt Hochleistungs‑Energietechnik und starke Nachhaltigkeits-/Kooperations‑Fokus (z. B. Siemens Energy, Hitachi Energy).
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,41 %
im Plus.
+2,22 %
+0,82 %
+30,14 %
+61,32 %
+84,00 %
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