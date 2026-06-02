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    ASTA Energy Solutions: Ergebnisse der Hauptversammlung 2023

    Die ASTA Energy Solutions AG blickt nach einer richtungsweisenden Hauptversammlung 2026 auf ein starkes Jahr 2025 zurück und stellt die Weichen für Elektrifizierung und Energiewende.

    ASTA Energy Solutions: Ergebnisse der Hauptversammlung 2023
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Dritte ordentliche Hauptversammlung am 1. Juni 2026 im Hotel InterContinental Wien (Präsenzveranstaltung); Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten alle eingebrachten Anträge.
    • Jahresabschluss, Lagebericht und Konzernabschluss wurden vorgelegt und die Verwendung des ausgewiesenen Bilanzgewinns für 2025 genehmigt.
    • Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet.
    • KPMG Austria GmbH wurde als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie Prüfer der (konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichterstattung für 2026 gewählt.
    • Die Vergütungspolitik wurde angenommen; Vorstand sieht nach positivem operativem Jahr 2025 einen zuversichtlichen Ausblick für 2026 (Zitat CEO Dr. Karl Schäcke zur Positionierung für Elektrifizierung und Energiewende).
    • ASTA Energy Solutions AG: Sitz in Oed (Österreich), rund 1.400 Mitarbeitende an sechs Standorten, über 210 Jahre Unternehmensgeschichte, Umsatz 2025 ca. EUR 695,8 Mio.; Schwerpunkt Hochleistungs‑Energietechnik und starke Nachhaltigkeits-/Kooperations‑Fokus (z. B. Siemens Energy, Hitachi Energy).

    Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,41 % im Plus.


    ASTA Energy Solutions

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    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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