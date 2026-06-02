UBS belässt Easyjet auf 'Buy' - Ziel 555 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 5,042 auf Tradegate (02. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +15,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,95 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 555,00GBP was eine Bandbreite von -41,18 %/+10.782,35 % bedeutet.