ANALYSE-FLASH
UBS belässt Easyjet auf 'Buy' - Ziel 555 Pence
- UBS belässt Easyjet Rating auf Buy mit 555 Pence
- Castle bestätigt Urteil trotz Castlelake Interesse
- Hürden für Offerte durch Regeln in Europa und UK
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bestätigte am Montagabend seine grundsätzliche Einschätzung der Briten angesichts des Übernahmeinteresses von Castlelake. Er sieht eine Reihe von Hürden für eine Offerte - unter anderem die Regeln in Europa und speziell Großbritannien zu Eigentum und Kontrolle./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 5,042 auf Tradegate (02. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +15,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,95 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 555,00GBP was eine Bandbreite von -41,18 %/+10.782,35 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 555 Euro
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134