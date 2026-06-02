Goldman senkt Ahold Delhaize auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 35,12 auf Tradegate (02. Juni 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -4,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 31,07 Mrd..

Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -34,55 %/+33,75 % bedeutet.