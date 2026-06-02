ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ahold Delhaize auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro
- Goldman Sachs senkt Kursziel Ahold Delhaize 40
- Bank stuft Ahold Delhaize von Buy auf Neutral herab
- Analyst kürzt Wachstumsschätzungen wegen SNAP
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards kappte am Montagabend seine Wachstumsschätzungen für den Einzelhandelskonzern. Er berücksichtigte dabei insbesondere geringere Erwartungen bezüglich des staatlichen Lebensmittelhilfeprogramms (SNAP) in den USA./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 35,12 auf Tradegate (02. Juni 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -4,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 31,07 Mrd..
Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -34,55 %/+33,75 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 40 Euro
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