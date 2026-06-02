RBC hebt Ziel für Richemont auf 175 Franken - 'Sector Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 182,4 auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +5,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,58 %.

Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 99,29 Mrd..

CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4904. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 189,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 200,00CHF was eine Bandbreite von -10,85 %/+8,06 % bedeutet.