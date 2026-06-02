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    ANALYSE-FLASH

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    RBC hebt Ziel für Richemont auf 175 Franken - 'Sector Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Kursziel für Richemont auf 175 Franken
    • Analyst erhöht Schätzungen bleibt unter Konsens
    • Schmuckgeschäft stark Preiserhöhungen moderat
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Ziel für Richemont auf 175 Franken - 'Sector Perform'
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 175 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania hob in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für den Luxushersteller nach dem starken vierten Geschäftsquartal an, bleibt damit aber etwas unter dem Konsens. Das Schmuckgeschäft dürfte weiter stark laufen, auch wenn Preisanhebungen etwas moderater ausfallen dürften./rob/ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:45 / EDT

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    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 182,4 auf Lang & Schwarz (02. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +5,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 99,29 Mrd..

    CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4904. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 189,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 200,00CHF was eine Bandbreite von -10,85 %/+8,06 % bedeutet.




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