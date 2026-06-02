JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding sehe eine weiter robuste Nachfrage und in Europa sowie den USA keine Geschäftsverlangsamung über die üblichen saisonalen Trends hinaus, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Die signalisierten Preiserhöhungen der Marken Scania und MAN in Europa stießen laut Finanzvorstand Michael Jackstein nicht auf Ablehnung bei den Kunden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST
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Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 33,88EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: neutral
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