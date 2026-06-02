Persistent erweitert seine Präsenz in Osteuropa, um die KI-gestützte Plattformtransformation voranzutreiben

TALLINN, Estland und PUNE, Indien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Ausweitung seiner Präsenz in Osteuropa durch die Integration eines spezialisierten Teams von mehr als 90 Fachleuten von Concise, einem Softwareentwicklungs- und IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Tallinn, bekannt. Vorbehaltlich der Abschlussbedingungen wird die Transaktion das europäische Nearshore-Liefernetzwerk von Persistent stärken und die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, Unternehmen bei der Entwicklung groß angelegter digitaler Infrastrukturen und global integrierter Abläufe zu unterstützen.

Da Unternehmen ihre Investitionen in KI-gestützte Abläufe und moderne digitale Infrastrukturen beschleunigen, steigt die Nachfrage nach Partnern, die Kernsysteme modernisieren, Governance-Anforderungen unterstützen und regionale Bereitstellungsmöglichkeiten in globalem Maßstab bieten können. Persistent stärkt seine Position in diesem sich entwickelnden Markt durch Investitionen in strategische Bereitstellungszentren, fortschrittliche Plattformfähigkeiten und spezialisiertes KI-Know-how.

Wichtigste Eckpunkte

Was durch den Abschluss der Transaktion erreicht werden soll:

Erweiterung der osteuropäischen und Nearshore-Lieferbasis von Persistent

Einrichtung strategischer Lieferzentren in Tallinn und Tartu, Estland

Stärkung der Fähigkeiten in den Bereichen KI-gestützte Produktentwicklung, verteilte Systeme und cloudnative Technologien

Ausbau des Fachwissens zur Unterstützung von Mobilität, Logistik, intelligenter Infrastruktur und vernetzten Ökosystemen auf globaler Ebene

Mit der Einrichtung von Lieferzentren in Tallinn und Tartu würde Persistent seine europäische Präsenz ausbauen und sein Nearshore-Liefermodell für Kunden in der gesamten Region stärken. Das hochentwickelte digitale Ökosystem Estlands und sein großes Potenzial an Fachkräften im Technologiebereich bilden eine solide Grundlage für die Förderung der KI-getriebenen Transformation, die eine Abstimmung der Governance und ein stärkeres regionales Engagement erfordert. Die Expansion zielt zudem darauf ab, die Beziehung zu einem strategischen Kunden im Bereich Unternehmensmobilität in der Region zu festigen und das Fachwissen in diesem Bereich zu vertiefen.