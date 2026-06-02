🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Krypto-Schock

    1717 Aufrufe 1717 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin stürzt ab nach erstem Verkauf von Strategy seit über 3 Jahren

    Erstmals seit 41 Monaten hat Michael Saylors Unternehmen Strategy Bitcoin verkauft. Bitcoin reagiert mit einem Fall unter die Marke von 71.000 US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto-Schock - Bitcoin stürzt ab nach erstem Verkauf von Strategy seit über 3 Jahren
    Foto: Dall-E

    Das von Michael Saylor geführte Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy hat erstmals seit Dezember 2022 wieder Bitcoin veräußert. Laut einer aktuellen 8-K-Meldung verkaufte das Unternehmen zwischen dem 26. und 31. Mai insgesamt 32 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von 77.135 US-Dollar pro Coin und erzielte damit Erlöse von rund 2,5 Millionen US-Dollar.

    Auch wenn Verkäufe bereits von Saylor angekündigt waren, reagierte die Strategy-Aktie als auch Bitcoin mit deutlichen Verlusten. Bitcoin notiert am Dienstagmorgen nur noch bei 70.676 US-Dollar und verlor damit innerhalb von 24 Stunden 3,74 Prozent. Auf Wochensicht summiert sich das Minus inzwischen auf nahezu acht Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    139,79€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 12,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    155,24€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bitcoin zieht auch den übrigen Kryptomarkt mit runter. Die Gesamtmarktkapitalisierung fiel um 2,5 Prozent auf 2,42 Billionen US-Dollar. Die Strategy-Aktie schloss zuletzt 5,85 Prozent im Minus bei 149,78 US-Dollar.

     

    Finanzierungsstrategie wichtiger als winzige Verkäufe

    Rein quantitativ betrachtet fällt der Verkauf kaum ins Gewicht. Strategy verfügt über insgesamt 843.706 Bitcoin. Die 32 verkauften Coins entsprechen lediglich rund 0,0038 Prozent des Gesamtbestands. Der Konzern bleibt damit mit großem Abstand der weltweit größte börsennotierte Unternehmenshalter von Bitcoin.

    Die gesamten Bitcoin-Bestände wurden bislang für 63,87 Milliarden US-Dollar erworben. Der durchschnittliche Einstandspreis liegt bei 75.699 US-Dollar je Bitcoin. Strategy besitzt weiterhin Bitcoin im Wert von rund 61 Milliarden US-Dollar.

    Zudem hatte das Management bereits im Vorfeld klargestellt, dass die Erlöse aus dem Verkauf zur Finanzierung anstehender Ausschüttungen auf Vorzugsaktien verwendet werden sollen. Ziel sei es, die Kapitalstruktur weiter zu optimieren und langfristig die Bitcoin-Exponierung pro Aktie zu steigern.

    Diese Strategie bekräftigte auch Michael Saylor in einem Beitrag auf der Plattform X:

    "Unser Ziel ist es, STRC zum besten Kreditinstrument der Welt zu machen."

    Saylor argumentiert seit Jahren, dass die Unternehmensstrategie nicht ausschließlich auf die Anzahl der gehaltenen Bitcoins abzielt. Stattdessen werde jede Kapitalallokationsentscheidung anhand des Werts pro Aktie und des langfristigen Nutzens für die Aktionäre bewertet.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krypto-Schock Bitcoin stürzt ab nach erstem Verkauf von Strategy seit über 3 Jahren Erstmals seit 41 Monaten hat Michael Saylors Unternehmen Strategy Bitcoin verkauft. Bitcoin reagiert mit einem Fall unter die Marke von 71.000 US-Dollar.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     