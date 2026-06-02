Euro verharrt bei gut 1,16 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag stabil in den Handel gestartet. Im frühen europäischen Geschäft notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1638 US-Dollar und damit minimal höher als am Montagabend. Vor dem Wochenende war der Euro zeitweise in Richtung von 1,17 Dollar geklettert. Im Zuge wieder größerer Unsicherheiten im Iran-Krieg hatte der Euro die Gewinne abgegeben und fiel wieder in die Spanne zwischen 1,16 und 1,1650 Dollar zurück. Innerhalb dieser pendelt er seit Mitte Mai.

Die Entwicklung des Euro hing in den vergangenen Monaten stark von der Lage im Nahen Osten und dem Ölpreis ab. Unter anderem deshalb, weil Öl überwiegend in Dollar bezahlt wird und bei steigenden Preisen für den Rohstoff die Dollar-Nachfrage steigt. In den ersten Wochen des Iran-Kriegs war der Euro von circa 1,18 Dollar auf 1,14 Dollar zurückgefallen, bevor er sich wieder erholte.