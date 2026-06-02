🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro verharrt bei gut 1,16 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabil bei rund 1,1638 US-Dollar im frühen Handel
    • Eurokurse stark vom Ölpreis und Iran-Konflikt abhängig
    • Kaum marktbewegende Daten, HVPI der Eurozone im Blick
    Devisen - Euro verharrt bei gut 1,16 Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag stabil in den Handel gestartet. Im frühen europäischen Geschäft notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1638 US-Dollar und damit minimal höher als am Montagabend. Vor dem Wochenende war der Euro zeitweise in Richtung von 1,17 Dollar geklettert. Im Zuge wieder größerer Unsicherheiten im Iran-Krieg hatte der Euro die Gewinne abgegeben und fiel wieder in die Spanne zwischen 1,16 und 1,1650 Dollar zurück. Innerhalb dieser pendelt er seit Mitte Mai.

    Die Entwicklung des Euro hing in den vergangenen Monaten stark von der Lage im Nahen Osten und dem Ölpreis ab. Unter anderem deshalb, weil Öl überwiegend in Dollar bezahlt wird und bei steigenden Preisen für den Rohstoff die Dollar-Nachfrage steigt. In den ersten Wochen des Iran-Kriegs war der Euro von circa 1,18 Dollar auf 1,14 Dollar zurückgefallen, bevor er sich wieder erholte.

    Derzeit gibt es widersprüchliche Signale aus dem Nahen Osten. Der Iran droht mit einem Abbruch der Verhandlungen mit den USA. Dabei verweist er auf den eskalierenden Konflikt zwischen Israel und der mit Teheran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon.

    Trump hatte hingegen vorher mitgeteilt, Israel und die Hisbollah-Miliz würden ihre gegenseitigen Angriffe zunächst stoppen. Zudem stellte der US-Präsident im Gespräch mit dem US-Sender ABC in Aussicht, "nächste Woche" eine Einigung mit dem Iran über eine Verlängerung der Waffenruhe und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu erzielen.

    Im Tagesverlauf werden kaum relevante Konjunkturdaten erwartet. Aus der Eurozone steht der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) auf dem Plan. Aus den USA sind keine marktbewegenden Daten angekündigt./stw/zb/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro verharrt bei gut 1,16 Dollar Der Euro ist am Dienstag stabil in den Handel gestartet. Im frühen europäischen Geschäft notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1638 US-Dollar und damit minimal höher als am Montagabend. Vor dem Wochenende war der Euro zeitweise in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     