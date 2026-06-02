AIXTRON F&E-Anlage: Herzstück des neuen Halbleiterlabors in Pennsylvania
Mit einem hochmodernen CCS-Depositionssystem von AIXTRON startet Penn State ein neues Halbleiterlabor, das Forschung, Ausbildung und Innovation in den USA vorantreibt.
Foto: AIXTRON
- AIXTRON stellt ein Close Coupled Showerhead (CCS) F&E-Depositionssystem als Herzstück des neuen Halbleiterlabors am Materials Research Institute (MRI) der Pennsylvania State University im Millennium Science Complex bereit.
- Das Labor wird durch 4,3 Mio. USD Infrastrukturmittel sowie Sachleistungen im Rahmen der Penn State‑Mitgliedschaft im Midwest Microelectronics Consortium (MMEC) finanziert; dies ist Teil der Microelectronics‑Commons‑Initiative des US‑Verteidigungsministeriums (CHIPS Act).
- Das CCS‑System ermöglicht hochpräzises epitaktisches Wachstum hochwertiger Halbleiterschichten auf Substraten bis 100 mm und ist speziell für Galliumnitrid (GaN) und zweidimensionale (2D) Materialien konzipiert.
- Zielanwendungen sind Wide‑Bandgap‑Leistungselektronik sowie 2D‑Materialien für Logik, Optoelektronik und neuromorphes Computing — mit Potenzial für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und KI‑Hardware.
- Die Einrichtung fungiert als nationale Nutzerplattform, bietet praxisnahe Schulungen für Studierende und Nachwuchsforschende, vermittelt industrienahe Prozesskenntnisse und beschleunigt den Weg von Grundlagenforschung zu Bauelement‑Prototypen.
- AIXTRON‑CEO Dr. Felix Grawert und Prof. Joan Redwing betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit zur Ausbildung qualifizierter Fachkräfte, Förderung von Spitzenforschung und Stärkung des US‑Innovationsökosystems und der Lieferkette.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei AIXTRON ist am 30.07.2026.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 56,13EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,84 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 57,50EUR das entspricht einem Plus von +2,44 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 33.159,29PKT (+0,39 %).
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