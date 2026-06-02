DHL nach Kaufempfehlung auf Hoch seit 2022

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 52,02 auf Tradegate (02. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +6,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 63,53 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -13,17 %/+5,70 % bedeutet.