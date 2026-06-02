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    AKTIE IM FOKUS

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    DHL nach Kaufempfehlung auf Hoch seit 2022

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaufempfehlung Kepler Cheuvreux treibt DHL Aktien an
    • Kurs auf Tradegate 52,14 Euro plus 1,4 Prozent
    • Ziel 60 Euro und höhere Transparenz im Expressgeschäft
    AKTIE IM FOKUS - DHL nach Kaufempfehlung auf Hoch seit 2022
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux hat die Aktien von DHL am Dienstagmorgen angetrieben. Die Papiere der Bonner stiegen auf der Handelsplattform Tradegate mit 52,14 Euro um 1,4 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vorabend. Das wäre ein neues Hoch seit gut vier Jahren.

    Die Kepler-Experten setzten in ihrer Empfehlung ein Kursziel von 60 Euro an. Die Anleger unterschätzten das Gewinnpotenzial im Expressgeschäft, hieß es. Ein Anstieg des Gewichts je Sendung steigere den operativen Hebel des Bereichs. Die entsprechende Änderung im Bilanzausweis der Sparte werde für höhere Transparenz hinsichtlich der Chancen sorgen./ag/stk

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    ISIN:DE0005552004WKN:555200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 52,02 auf Tradegate (02. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +6,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 63,53 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -13,17 %/+5,70 % bedeutet.




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