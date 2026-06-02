"Ölpreis wird in aller Kürze wie ein Stein fallen", sagt Trump

Zuvor hatten Berichte über einen möglichen Abbruch der Gespräche und Drohungen des Iran, die Straße von Hormus vollständig zu blockieren, die Märkte aufgeschreckt und den Ölpreis steigen lassen. Hintergrund sind die zunehmenden Spannungen im Libanon sowie israelische Militäraktionen gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz.

Donald Trump hat Spekulationen über ein mögliches Scheitern der Iran-Gespräche demonstrativ heruntergespielt — und gleichzeitig einen überraschenden Absturz des Ölpreises in Aussicht gestellt. "Es ist mir ehrlich gesagt egal, ob sie vorbei sind", sagte Trump in einem Telefoninterview mit CNBC mit Blick auf die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. "Es ist mir wirklich egal. Es könnte mir nicht egaler sein."

Trump zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. "Ich glaube, der Ölpreis wird in aller Kürze, wissen Sie, in aller Kürze, wie ein Stein fallen", sagte der US-Präsident. Gleichzeitig signalisierte er erneut, dass er es nicht eilig habe, die festgefahrenen Gespräche mit Teheran wiederzubeleben. Die Verhandlungen seien "sehr langweilig" geworden.

Der Präsident erklärte zudem, er wolle mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu über die Lage im Libanon sprechen. Kurz darauf schrieb Trump auf Truth Social, es habe ein "sehr produktives Telefonat" gegeben. Demnach würden keine israelischen Truppen nach Beirut entsandt, bereits verlegte Einheiten seien zurückbeordert worden. Zudem erklärte Trump, die Gespräche mit dem Iran würden "zügig weitergehen".

Netanjahu widersprach wenig später teilweise dieser Darstellung. Israel werde weiterhin gegen Terrorziele in Beirut vorgehen, sollte die Hisbollah ihre Angriffe nicht einstellen, erklärte der israelische Regierungschef auf X.

Auch mit Blick auf die Energieversorgung schlug Trump einen harten Ton an. Die NATO-Verbündeten sollten sich stärker engagieren, da sie deutlich abhängiger vom Ölfluss durch die Straße von Hormus seien als die USA. "Wir brauchen es nicht, wir haben viel Öl", sagte Trump.

An den Märkten bleibt die Unsicherheit damit hoch. Investoren beobachten vor allem die Straße von Hormus, über die ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels läuft. Eine Eskalation in der Region könnte die Energiepreise erneut stark bewegen — auch wenn Trump öffentlich auf Entspannung setzt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



