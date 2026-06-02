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    Ukrainische Drohnen setzen südrussische Raffinerie in Brand

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff beschädigt Raffinerie Ilski südlich
    • Feuer ausgebrochen nach nächtlichem Drohnenangriff
    • Russland führt Vergeltungsangriffe mit vielen Opfern
    Ukrainische Drohnen setzen südrussische Raffinerie in Brand
    Foto: Jan Woitas - dpa

    KRASNODAR (dpa-AFX) - Ukrainische Drohnen haben in der Nacht die Raffinerie Ilski im Süden Russlands beschädigt. In der Raffinerie, rund 50 Kilometer von der Millionenstadt Krasnodar entfernt, sei ein Feuer nach dem Drohnenangriff ausgebrochen, teilte der Krisenstab der Region auf Telegram mit. Verletzte gebe es nicht, hieß es.

    Die Raffinerie ist eine der größten Ölverarbeitungsanlagen im Süden Russlands. Noch 2022, im ersten Jahr des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs gegen die benachbarte Ukraine, hatte die Raffinerie in Ilski laut Medienberichten eine Verarbeitungskapazität von 6,6 Millionen Tonnen Öl im Jahr. Seither wurde die Anlage mehrfach von ukrainischen Drohnen angegriffen und beschädigt. Kiew attackiert systematisch die russische Ölindustrie, um den angreifenden Truppen die Treibstoffversorgung und dem Kreml die Kriegsfinanzierung insgesamt zu erschweren.

    Die Schäden sind empfindlich für Russland. Allerdings steht deren Ausmaß und die Zahl der Opfer in keinem Verhältnis zu den von Russland in der Ukraine angerichteten Zerstörungen. So hat das russische Militär erst in der Nacht massiv die ukrainischen Millionenstädte Kiew und Dnipro attackiert - und dabei viele Zivilisten getötet oder verletzt./bal/DP/stw





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