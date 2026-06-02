Milliardenauftrag verpufft: Warum diese Rüstungsaktie trotzdem fällt

Die Führungs- und Sensorsysteme bauen auf früheren Lieferungen an die schwedische Behörde FMV auf und stärken Schwedens bodengestützte Luftverteidigungsfähigkeit. Dieser Vertrag wird dem Endnutzer eine verbesserte Fähigkeit zur Erkennung und Abwehr fortschrittlicher Bedrohungen aus der Luft bieten. Carl-Johan Bergholm, Leiter des Geschäftsbereichs Überwachung bei Saab, sagte dazu: "Wir sind sehr stolz darauf, zur Stärkung der bodengestützten Luftverteidigungsfähigkeit der schwedischen Armeebrigaden beizutragen. Dies wird ihre Fähigkeit zur Durchführung von Luftverteidigungsoperationen verbessern und stellt eine wichtige Anerkennung unseres Giraffe AMB- und GBAD-Führungs- und Kontrollsystems dar."

Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat von der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial einen Auftrag im Wert von rund 1,2 Milliarden schwedischen Kronen (129,15 Millionen US-Dollar) erhalten, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der Vertrag umfasst Sensoren und Führungs- und Kontrollsysteme für eine bodengestützte Luftverteidigungssystemlösung (GBAD) für die Brigaden der schwedischen Armee.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Giraffe AMB bietet entscheidende Fähigkeiten für die bodengestützte Luftverteidigung (GBAD) im Kurz- und Mittelbereich und schafft so Zeit, um Manövrierfreiheit zu sichern und die Lufthoheit zu unterstützen. Die Kombination aus einem leistungsstarken Überwachungsradar und integrierter Führungs- und Kontrollfunktionalität (LSS Lv) ermöglicht den Streitkräften ein schnelles Verständnis der Luftlage und damit unmittelbare und effektive Reaktionen auf sich ändernde Bedrohungen und neue Taktiken unter wechselnden Einsatzbedingungen.

Die Bestellung ist offenbar eine Ergänzung zum größeren Brigadeluftverteidigungs-Vertrag vom Herbst 2025. FMV schreibt ausdrücklich, dass es sich um ergänzende Mittelstreckenradare, Führungs-/Kontrollsysteme, Ersatzteile und weitere Komponenten für das Brigadeluftvärn handelt. Lieferungen sind für 2029 bis 2030 vorgesehen.

Im Mittelpunkt steht laut FMV das Radar Giraffe AMB samt zugehörigem Führungssystem. Während der frühere Vertrag vom November 2025 unter anderem Giraffe 1X, LSS Lv, Waffenintegration, Studien und Ersatzteile umfasste, geht es jetzt um eine Ausweitung der Sensorfähigkeit im mittleren Reichweitenbereich. Der frühere Saab-Auftrag hatte ein Volumen von rund 2,1 Milliarden schwedischen Kronen und Lieferungen 2027 bis 2028 vorgesehen.

Das schwedische Brigadluftverteidigungssystem soll eigene Truppen vor Kampfflugzeugen, Hubschraubern, Drohnen und Flugkörpern schützen. FMV betont, dass die neue Bestellung die Fähigkeit verbessert, Luftbedrohungen zu entdecken, zu verfolgen und zu bekämpfen. Damit passt der Auftrag in Schwedens laufende Aufrüstung nach dem NATO-Beitritt und vor dem Hintergrund der russischen Bedrohungslage.

Saab beschreibt Giraffe AMB als mobiles 3D-Mittelstreckenradar für kurz- und mittelreichweitige bodengestützte Luftverteidigung. Das System kann laut Saab unter anderem Starrflügler, Hubschrauber, kleine Drohnen, Störsender und ballistische Ziele klassifizieren und verfolgen. Zusammen mit der Führungs- und Kontrollfunktion liefert es ein schnelles Luftlagebild und hilft bei Bedrohungsbewertung, Zielzuweisung und Feuerleitung.

Saab zeigte nach der Veröffentlichung des 1,2-Milliarden-Kronen-Auftrags zunächst kaum Kursreaktion, obwohl die Stockholmer Börse insgesamt freundlich eröffnete. 1,2 Milliarden schwedische Kronen klingen groß, sind für Saab aber relativ klein. Gemessen an der von Saab ausgewiesenen Marktkapitalisierung von rund 285,8 Milliarden schwedischen Kronen entspricht der Auftrag nur etwa 0,4 Prozent des Börsenwerts. Zudem sollen die Lieferungen laut SVT erst 2029 bis 2030 erfolgen. Der Beitrag zu Umsatz und Gewinn liegt also weit in der Zukunft.

Die Aktie von Saab ist am Dienstag (9:45 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,81 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 48,70 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 48,53EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.