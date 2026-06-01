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    Mercedes

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    149,41 Prozent p.a.!

    Neben der Absatzkrise im größten Automarkt China und den Zollproblemen in den USA könnte sich für die Aktionäre der Mercedes-Benz Group ein weiteres Hindernis auftun. Sie müssen auf ein Gesetzesvorhaben in den USA reagieren, das in einem Verkaufsverbot auf diesem wichtigen Markt enden könnte. Dieses Gesetzesvorhaben, welches bereits einen Ausschuss im US-Repräsentantenhaus durchlaufen hat, sieht ein Verbot des Verkaufs und der Produktion von Fahrzeugen in den USA unter gewissen Bedingungen vor. Demnach dürfen Hersteller nicht zu mindestens 15 Prozent im Besitz von ausländischen Gesellschaften sein, die die USA als Gegner definieren. Zu diesen ausländischen Staaten wird auch China gezählt. Knapp 10 Prozent der Mercedes-Anteile befinden sich im Besitz des chinesischen Autokonzerns BAIC. Zudem entfallen weitere zehn Prozent auf den Eigentümer des Geely-Autokonzerns.

    Zum Chart

    Im übergeordneten Bild hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 mit rund 61,58 Euro wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Allerdings sind die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 auf dem Niveau von etwa 77,45 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch bildete sich eine Abwärtssequenz, die bis zur Unterstützungszone bei 45,59 Euro am 7. April 2025 führte. Ursachen hierfür sind eine Gewinnwarnung, der Zollkrieg sowie eine deutliche Schwäche in China. Inzwischen hat sich der Kurs nach einer leichten Erholung auf 62,83 Euro Anfang Dezember 2025 wieder eingetrübt und erneut die Unterstützung bei 47,60 Euro getestet. Leider gibt es aktuell jedoch keine Anzeichen dafür, dass sich die schwierige Lage in China stabilisiert. Daher könnte der Kurs die Unterstützung bei 47,60 Euro nach unten durchbrechen. Der aktuelle Kursverlauf zeigt jedoch, dass trotz enttäuschender Absatzmeldungen der Kurs relativ stabil bleibt. Sollten die Kriegshandlungen im Iran enden, könnte der bedeutende Widerstand bei 56,57 Euro getestet und möglicherweise überwunden werden. Die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen jedoch dagegen, dass der Kurs in den kommenden 11,5 Wochen auf 73,41 Euro steigt. In diesem Zeitraum könnte auch die Unterstützung bei 45,59 Euro unangetastet bleiben.

    Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 56,57 // 62,83 Euro
    Unterstützungen: 50,81 // 47,60 Euro

    Fazit

    Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (FE5D13), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.08.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 45,00 Euro auf der Unterseite und 75,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 1. Juni 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,51 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 149,41 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 45,59 Euro fällt oder über den Widerstand bei 73,41 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

    Inline-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group AG (Stand: 01.06.2026, 20:00 Uhr)

    Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
    WKN: FE5D13 Typ: Inline-Optionsschein
    akt. Kurs: 7,31 / 7,51 Euro Emittent: Société Générale
    untere KO-Schwelle: 45,00 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG
    obere KO-Schwelle: 75,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 51,44 Euro
    Laufzeit: 21.08.2026 Kursziel: 10,00 Euro
    Kurschance: + 149,41 % p.a.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Mercedes 149,41 Prozent p.a.! Neben der Absatzkrise im größten Automarkt China und den Zollproblemen in den USA könnte sich für die Aktionäre der Mercedes-Benz Group ein weiteres Hindernis auftun. Sie müssen auf ein Gesetzesvorhaben in den USA reagieren, das in einem …
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