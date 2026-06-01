149,41 Prozent p.a.!

Neben der Absatzkrise im größten Automarkt China und den Zollproblemen in den USA könnte sich für die Aktionäre der Mercedes-Benz Group ein weiteres Hindernis auftun. Sie müssen auf ein Gesetzesvorhaben in den USA reagieren, das in einem Verkaufsverbot auf diesem wichtigen Markt enden könnte. Dieses Gesetzesvorhaben, welches bereits einen Ausschuss im US-Repräsentantenhaus durchlaufen hat, sieht ein Verbot des Verkaufs und der Produktion von Fahrzeugen in den USA unter gewissen Bedingungen vor. Demnach dürfen Hersteller nicht zu mindestens 15 Prozent im Besitz von ausländischen Gesellschaften sein, die die USA als Gegner definieren. Zu diesen ausländischen Staaten wird auch China gezählt. Knapp 10 Prozent der Mercedes-Anteile befinden sich im Besitz des chinesischen Autokonzerns BAIC. Zudem entfallen weitere zehn Prozent auf den Eigentümer des Geely-Autokonzerns.

Im übergeordneten Bild hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 mit rund 61,58 Euro wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Allerdings sind die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 auf dem Niveau von etwa 77,45 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch bildete sich eine Abwärtssequenz, die bis zur Unterstützungszone bei 45,59 Euro am 7. April 2025 führte. Ursachen hierfür sind eine Gewinnwarnung, der Zollkrieg sowie eine deutliche Schwäche in China. Inzwischen hat sich der Kurs nach einer leichten Erholung auf 62,83 Euro Anfang Dezember 2025 wieder eingetrübt und erneut die Unterstützung bei 47,60 Euro getestet. Leider gibt es aktuell jedoch keine Anzeichen dafür, dass sich die schwierige Lage in China stabilisiert. Daher könnte der Kurs die Unterstützung bei 47,60 Euro nach unten durchbrechen. Der aktuelle Kursverlauf zeigt jedoch, dass trotz enttäuschender Absatzmeldungen der Kurs relativ stabil bleibt. Sollten die Kriegshandlungen im Iran enden, könnte der bedeutende Widerstand bei 56,57 Euro getestet und möglicherweise überwunden werden. Die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen jedoch dagegen, dass der Kurs in den kommenden 11,5 Wochen auf 73,41 Euro steigt. In diesem Zeitraum könnte auch die Unterstützung bei 45,59 Euro unangetastet bleiben.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (FE5D13), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.08.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 45,00 Euro auf der Unterseite und 75,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 1. Juni 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,51 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 149,41 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 45,59 Euro fällt oder über den Widerstand bei 73,41 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group AG (Stand: 01.06.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE5D13 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,31 / 7,51 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 45,00 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG obere KO-Schwelle: 75,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 51,44 Euro Laufzeit: 21.08.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 149,41 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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