Star Copper nimmt Bohrungen im Zielgebiet Star East im Rahmen der 15.000 Meter umfassenden Explorationskampagne 2026 auf

Vancouver, British Columbia / 2. Juni 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, die Aufnahme seiner Explorations- und Bohrkampagne 2026 auf seinem Vorzeigeprojekt Star in British Columbia bekannt zu geben.

Betriebsupdate

Das Unternehmen bereitet derzeit die Mobilisierung für das bereits angekündigte, vollständig finanzierte Bohrprogramm über 15.000 m auf dem Projekt vor. Mit einem Barmittelbestand von mehr als 15 Millionen $ wird das Unternehmen im Rahmen des Programms den Umfang der historischen Bohrungen verdoppeln, um eine erste Ressource erstellen zu können (siehe Pressemitteilung vom 14. April 2026) und die Hypothese des Unternehmens zu einem verschachtelten Porphyrsystem zu prüfen. Klaus Heppe, technischer Berater (siehe Pressemitteilung vom 20. Mai 2026), arbeitet Hand in Hand mit Jeremy Hanson, Senior Project Geologist bei Hardline Exploration Corp., um das immer offensichtlicher werdende Potenzial des Zielgebiets Star Main und der Satellitenziele zu erschließen.

Das für den Beginn der Saison geplante Programm soll der Erprobung einer Reihe spannender geophysikalischer, geochemischer und struktureller Ziele dienen, die anhand der Zusammenführung der Anomalien der mittels induzierter Polarisation („IP“) ermittelten Aufladbarkeit und Leitbarkeit, der bei Flugmessungen erhobenen Daten zur Magnetfeldstärke, der Ergebnisse geochemischer Boden- und Gesteinsproben, historischer Schürfgrabungen und eingehender geologischer und struktureller Kartierungen identifiziert wurden (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1- Anfängliche Bohrziele. Star Copper 2026.

Vier Bohrplattformen wurden mittlerweile vollständig errichtet und das Bohrgerät wurde an den ersten Standort im Zielgebiet Star East mobilisiert, wo die Bohrungen in dieser Woche beginnen sollen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 – Montage des Bohrgeräts am Standort bei Star East. Star Copper 2026.

Die Bohrungen bei Star East und Star North werden sich zunächst auf große Anomalien der Aufladbarkeit konzentrieren, die mit erhöhten geochemischen Kupferwerten und interpretierten Strukturkorridoren übereinstimmen. In der Zone Copper Creek sind weitere Bohrungen geplant, die mehrere Anomalien der IP-Aufladbarkeit in Verbindung mit zusammenfallenden Kupfer- und Gold-Bodenanomalien bewerten werden, die in stark alterierten und zerrütteten Vulkangesteinen und Quarz-Monzodiorit-Gangschwärmen auf beiden Seiten des Grabensystems Copper Creek lagern. Diese Bohrungen dienen der Nachverfolgung des erfolgreichen ersten Bohrlochs bei Copper Creek aus dem vergangenen Jahr (siehe Pressemitteilung vom 24. März 2026).

Darryl Jones, CEO von Star Copper, sagt dazu: „Die Aufnahme der Bohrungen bei Star East ist ein wichtiger Meilenstein, denn damit leiten wir unsere erwartungsgemäß bislang umfassendste Explorationskampagne in die Wege. Die Zusammenführung der neuen geophysikalischen Daten, der Ergebnisse der geochemischen Oberflächenuntersuchungen und der strukturellen Interpretationen hat unsere Ziele im gesamten Distrikt merklich verfeinert. Die ersten Bohrlöcher haben unserer Auffassung nach das Potenzial, das breitere Kupfer-Gold-Potenzial des Projekts Star über die in der Vergangenheit abgebohrte Zone Star Main hinaus zu belegen.“

Das Unternehmen geht davon aus, dass im Anschluss an den ersten Teil der Bohrkampagne erweiterte Bohraktivitäten und zusätzliche geophysikalische Vermessungen, einschließlich 3D-IP- und magnetotellurische („MT“) Messungen, stattfinden werden, die darauf ausgelegt sind, die tiefen porphyrischen Kupfer-Gold-Ziele im gesamten Distrikt genauer einzugrenzen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Update zur Ausübung von Warrants

In diesem Zusammenhang freut sich Star Copper berichten zu können, dass mittlerweile alle ausstehenden Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,75 $ pro Aktie ausgeübt worden sind, womit das Unternehmen zusätzliche Mittel in Höhe von rund 4.500.000 $ einnehmen konnte. Der Barmittelbestand des Unternehmens stieg damit auf weit über 15.000.000 $ an.

Die vollständige Ausübung dieser Warrants stärkt die Bilanz des Unternehmens und trägt der anhaltenden Unterstützung bestehender Aktionäre und Warrant-Inhaber Rechnung. Diese zusätzlichen Barmittel verschaffen Star Copper bei der Durchführung seines vollständig finanzierten Explorationsprogramms 2026 auf dem Projekt Star eine verbesserte finanzielle Flexibilität. Das Programm umfasst Bohrungen bei Star North, Star East, Star West und Copper Creek sowie geplante geophysikalische 3D-IP- und MT-Vermessungen, die der genaueren Eingrenzung von tieferen Bohrzielen bei Star Main dienen sollen.

Update zu Marketing-Initiativen

Das Unternehmen freut sich ferner mitzuteilen, dass es mit Upswitch Media Corp. („Upswitch“) einen aktualisierten Beratervertrag mit Wirkung zum 1. Juni 2026 (der „Upswitch-Vertrag“) abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Upswitch dem Unternehmen bestimmte Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen bereitstellen, um die Bekanntheit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu erhöhen und die Kommunikation mit der Investmentgemeinschaft zu fördern (die „Upswitch-Dienstleistungen“). Die Upswitch-Dienstleistungen können unter anderem die Beauftragung von Anzeigentextern, die Gestaltung von Werbeinhalten und Kampagnen zur Bewerbung des Unternehmens, die Bereitstellung von Übersetzungsdienstleistungen, die Einbindung von Werbekampagnen bei Herausgebern sowie die Nachverfolgung, Organisation und Ausführung der Upswitch-Dienstleistungen durch Tests und analytische Studien umfassen. Die Upswitch-Dienstleistungen werden über eine Vielzahl von auf Nachrichten und Anleger ausgerichteten Online-Kommunikationskanälen bereitgestellt und verbreitet und können gegebenenfalls auch Printpublikationen umfassen. Upswitch wird die Erbringung der Upswitch-Dienstleistungen am 1. Juni 2026 für eine anfängliche Laufzeit von 90 Tagen aufnehmen, die nach Ablauf nach Ermessen des Unternehmens verlängert werden kann. Upswitch steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Jeff Gillis, Geschäftsführer von Upswitch, nimmt seine Aufgaben von der 2709B 43rd Ave., Suite 1013, in der Stadt Vernon in der Provinz British Columbia aus wahr und wird als Hauptvertreter und Dienstleistungskoordinator fungieren. Herr Gillis ist unter der Telefonnummer 1-604-373-5875 oder per E-Mail unter info@upswitchmedia.com erreichbar. Nach Kenntnis des Unternehmens halten Upswitch und Herr Gillis derzeit weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens. Als Gegenleistung für die Upswitch-Dienstleistungen und gemäß den Bedingungen des Upswitch-Vertrags hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Upswitch eine Gesamtgebühr in Höhe von 1.000.000 CAD zu zahlen. Der Upswitch-Vertrag sieht keine Ausgabe von Wertpapieren des Unternehmens als Vergütung vor.

i2i Marketing Group

Darüber hinaus hat das Unternehmen am 1. Juni 2026 einen Online-Marketingvertrag mit der i2i Marketing Group, LLC („i2i“) abgeschlossen (der „i2i-Vertrag“), der die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensmarketing und Investor-Awareness vorsieht, was auch die Verwaltung der Erstellung von Inhalten, die Suche nach Autoren, das Projektmanagement und die Medienverbreitung umfassen könnte. Im Rahmen des i2i-Vertrags hat sich das Unternehmen bereit erklärt, ein anfängliches Marketingbudget von bis zu ca. 600.000 USD für eine anfängliche Laufzeit von sechs (6) Monaten ab dem Stichtag des i2i-Vertrags bereitzustellen, wobei dieses Budget für die Entwicklung, Gestaltung und Verbreitung von Werbeinhalten sowie für Medienarbeit im Rahmen der Marketingkampagne verwendet wird. Nach Ablauf der anfänglichen Laufzeit kann der i2i-Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen auf monatlicher Basis fortgesetzt werden, sofern er nicht von einer der Parteien mit einer Frist von zehn (10) Tagen schriftlich gekündigt wird. Die im Rahmen des i2i-Vertrags erbrachten Dienstleistungen werden in erster Linie über auf Nachrichten, Marketing und Anleger ausgerichtete Online-Kommunikationskanäle bereitgestellt und verbreitet und können nach Vereinbarung zwischen den Parteien andere Medienformate umfassen. i2i steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Joe Grubb, Geschäftsführer von i2i, nimmt seine Aufgaben von der 1107 Key Plaza #222 in Key West, Florida aus wahr und wird als Hauptvertreter und Dienstleistungskoordinator fungieren. Herr Grubb ist unter der Telefonnummer 1 240 315 4665 oder per E-Mail unter contact@i2illc.com erreichbar. Nach Kenntnis des Unternehmens halten i2i und Herr Grubb derzeit weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens. Der i2i-Vertrag sieht keine Ausgabe von Wertpapieren des Unternehmens als Vergütung vor.

Investing News Network

Das Unternehmen hat zudem bestimmte Vereinbarungen hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Sensibilisierung von Anlegern mit Dig Media Inc., firmierend als Investing News Network („INN“), abgeschlossen, und zwar gemäß (i) einem INN-Agenturvertrag vom 31. Mai 2026 (der „INN-Agenturvertrag“) und (ii) einem Investing News-Kampagnenvertrag vom 31. Mai 2026 (der „INN-Kampagnenvertrag“, zusammen mit dem INN-Agenturvertrag die „INN-Verträge“). Im Rahmen des INN-Agenturvertrags wird INN programmatische Werbedienstleistungen, einschließlich auf Wettbewerber ausgerichteter digitaler Werbung, gegen eine Gesamtgebühr von ca. 35.000 USD erbringen. Im Rahmen des INN-Kampagnenvertrags wird INN eine umfassende auf Anleger ausgerichtete Marketingkampagne, einschließlich der Bereitstellung von Werbeprofilen, Bannerwerbung, der Verbreitung von Pressemitteilungen, der Berichterstattung in Newslettern, der Videoproduktion, des E-Mail-Marketings, von Push-Benachrichtigungen und damit verbundener Werbedienstleistungen, gegen eine Gesamtgebühr von ca. 60.000 USD erbringen. Die im Rahmen der INN-Verträge erbrachten Dienstleistungen werden in erster Linie über auf Nachrichten, Marketing und Anleger ausgerichtete Online-Kommunikationskanäle bereitgestellt und verbreitet und können nach Vereinbarung zwischen den Parteien andere Medienformate umfassen. Die Laufzeit der einzelnen INN-Verträge beträgt etwa 12 Monate, beginnend am 31. Mai 2026 und endend am 31. Mai 2027, vorbehaltlich einer vorzeitigen Kündigung oder Verlängerung gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Verträge. Die Dienstleistungen im Rahmen des INN-Agenturvertrags beginnen nach Ermessen des Unternehmens und werden fortgesetzt, bis das zugewiesene Budget aufgebraucht ist, während die Dienstleistungen im Rahmen des INN-Kampagnenvertrags nach Eingang der ersten Zahlung beginnen. INN steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Mike Rodger, Geschäftsführer von INN, wird als Hauptvertreter und Dienstleistungskoordinator fungieren. INN und Herr Rodger sind unter der Telefonnummer 604-688-8231, info@investingnews.com bzw. mrodger@investingnews.com erreichbar. Nach Kenntnis des Unternehmens halten INN und seine Geschäftsführer derzeit weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens. Die INN-Verträge sehen keine Ausgabe von Wertpapieren des Unternehmens als Vergütung vor.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President und Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, beherbergt mehrere hochprioritäre Zielgebiete und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „nimmt an“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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Die Star Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,38 % und einem Kurs von 0,602EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.