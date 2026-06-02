Aktie explodiert nachbörslich
Jensen Huang adelt Marvell: "Die nächste Trillion-Dollar-Company"
Ein Satz von Jensen Huang reichte, um Marvell Technology nachbörslich um 17 Prozent nach oben zu katapultieren.
- Jensen Huang löst Marvell Rallye mit 17 Prozent
- Marvell baut KI-Chips, Interconnects und Photonik
- Marvell erwartet über 40% Wachstum im Interconnect
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Der Nvidia-Chef hatte den Chip- und Netzwerkspezialisten beim Computex-Kongress in Taipeh als künftigen Billionen-Dollar-Konzern bezeichnet, während Marvell-CEO Matthew Murphy gerade seine neuesten Technologien vorgestellt hatte. Der Kommentar fiel locker, fast beiläufig. Auf die Märkte wirkte er wie ein Startschuss.
Schon im regulären Handel hatte die Aktie mehr als 7 Prozent zugelegt. Nach Börsenschluss sorgte der Ritterschlag des Nvidia-CEO für eine zweistellige Rallye.
Marvell kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 192 Milliarden US-Dollar. Um tatsächlich in den Billionen-Club aufzusteigen, bräuchte das Unternehmen eine Verfünffachung des Aktienkurses. Das klingt nach viel. Aber wer vor zwei Jahren einen Blick auf Nvidias Bewertung geworfen hätte, hätte ähnlich gezögert.
Dabei hat Marvell längst aufgehört, nur ein Zulieferer zu sein. Das Rechenzentrumssegment macht inzwischen rund drei Viertel des Gesamtumsatzes aus. Das Unternehmen baut maßgeschneiderte KI-Chips für Cloud-Giganten, entwickelt Hochgeschwindigkeits-Vernetzungstechnik und arbeitet an Siliziumphotonik, also an Datenübertragung via Lichtpulsen statt Kupferkabel. Nvidia selbst hat sich mit einer Beteiligung von zwei Milliarden US-Dollar eingekauft und vereinbarte gleichzeitig eine Kooperation genau in diesem Bereich.
Der Umsatz lag im abgelaufenen Quartal mit knapp 2,4 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Erwartungen, das Datenzentrumsgeschäft legte zum Vorquartal um elf Prozent zu. Was Analysten aber aufhorchen lässt, sind die hochgeschraubten Prognosen: Marvell erwartet für das laufende Geschäftsjahr nun mehr als 40 Prozent Umsatzwachstum, zuvor waren es mehr als 30 Prozent. Das Interconnect-Geschäft soll in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent zulegen.
Nicht nur der Nvidia-CEO, sondern auch die Analysten der HSBC, die Marvell mit Kaufen bewerten und ein Kursziel von 300 US-Dollar ausgegeben haben, sehen noch erheblich mehr Luft nach oben als der Konsens. Ihr FY28-Umsatzausblick von rund 18 Milliarden US-Dollar liegt gut ein Drittel über dem Marktdurchschnitt.
Die Begründung: Der Markt unterschätze systematisch das Wachstum im Bereich optischer Verbindungen sowie die Nachfrage nach kundenspezifischen Siliziumlösungen. HSBC-Analyst Frank Lee schreibt, die optische Interconnect-Chance sei vom Markt nach wie vor deutlich unterbewertet und könne zu erheblichen Gewinnüberraschungen führen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion