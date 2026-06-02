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    Alzchem Group AG: CSG erweitert Beteiligungen – auch durch Derivate

    Die Czechoslovak Group baut ihre Beteiligung an der Alzchem Group AG deutlich aus – mit Stimmrechten und Finanzinstrumenten, bleibt jedoch ein langfristig orientierter Investor.

    Alzchem Group AG: CSG erweitert Beteiligungen – auch durch Derivate
    Foto: Alzchem
    • Die Czechoslovak Group (CSG) hält über ein Konzerngesellschaft (STALUNA TRADE a.s.) 9,9 % der Stimmrechte an der Alzchem Group AG (gemeldet nach §§ 33 ff. WpHG).
    • Zusätzlich hat CSG Finanzinstrumente im Sinne des § 39 WpHG aufgebaut, die sich auf rund 10,2 % der Stimmrechte beziehen.
    • Insgesamt ergibt sich dadurch eine aggregierte Position von rund 20,1 % der Stimmrechte.
    • Bei den gemeldeten Finanzinstrumenten handelt es sich um Total Return Swaps mit Barausgleich, die keine direkten Stimmrechte vermitteln und eine Laufzeit bis Mai 2027 haben.
    • CSG hat gegenüber Alzchem ihre Rolle als langfristig orientierter Investor bestätigt.
    • Für Alzchem bleiben Unternehmensstrategie und operative Ausrichtung unverändert; es ergeben sich keine Änderungen in Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand; die Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Rahmenbedingungen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Alzchem Group ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 190,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,66 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 192,00EUR das entspricht einem Plus von +0,97 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 19.141,51PKT (+0,87 %).


    Alzchem Group

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    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3
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