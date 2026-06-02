Microsoft-Aktie: Die eigentliche Bewährungsprobe steht erst noch an!

Lange war von der Begeisterung für KI-Werte bei Microsoft nichts zu spüren, die Aktie befand sich bereits seit vergangenem Jahr in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der sich in den zurückliegenden Wochen und Monaten spürbar beschleunigt hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Künstliche Intelligenz, so die zwischenzeitliche Annahme der Anlegerinnen und Anleger, sei für Microsoft kein Rücken-, sondern Gegenwind, da agentische KI sowie vereinfachte Programmiermöglichkeiten das Software-Geschäft bedrohen könnten.

Gleichzeitig ist OpenAI bei der Kommerzialisierung seines Sprachmodells weit hinter Anthropic zurückgefallen, was unter Investoren ebenfalls für Unmut sorgte.

Nvidia-Boss schiebt Software-Aktien an, Microsoft mit Kaufsignal, aber ...

In den vergangenen Tagen haben sich Software-Aktien, darunter auch Microsoft, jedoch kräftig erholen können. Daran hatte nicht zuletzt auch Nvidia-CEO Jensen Huang Anteil, der von den Möglichkeiten für die Branche durch Künstliche Intelligenz schwärmte.

Von ihren 52-Wochen-Tiefs bei rund 356 US-Dollar hat sich die Microsoft-Aktie inzwischen gut erholt. Allein in der vergangenen Woche erzielte das Papier ein Plus von knapp 11 Prozent. Dadurch gelangen auch signifikante charttechnische Verbesserungen sowie frische Kaufsignale. Aus dem Schneider ist die Aktie damit aber noch nicht, ihr steht noch eine weitere Bewährungsprobe bevor.

Verkaufssignal blieb ohne Folgen

Nach einem Doppel-Top bei rund 550 US-Dollar im vergangenen Jahr korrigierte die Aktie scharf. Für zusätzlichen Abwärtsdruck sorgte aus technischer Perspektive im Januar das Death Cross der gleitenden Durchschnitte, welches die Aktie schließlich auf 356 US-Dollar den niedrigsten Stand seit einem Jahr fallen ließ – eigentlich ein technisches Verkaufssignal.

Mit Blick auf die Indikatoren zeigt sich jedoch, dass die Bären ihr Pulver zu diesem Zeitpunkt bereits verschossen hatten. Der Relative-Stärke-Index lag Ende März deutlich im überverkauften Bereich, gleichzeitig lagen im Trendstärkeindikator MACD bereits bullishe Divergenzen vor. Eine Trendwende wurde damit immer wahrscheinlicher. Genau diese ist zuletzt angelaufen.

Erholungstrend läutet Trendwende ein

Für erste Kaufsignale sorgten der Anstieg über die 50-Tage-Linie sowie der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal. Zwar hatte die Microsoft-Aktie danach mit einer weiteren Verlustserie zu kämpfen, daraus ging letztlich jedoch eine kleine Bullenflagge und damit ein Trendfortsetzungssignal zugunsten des seit 356 US-Dollar etablierten Erholungstrends hervor.

Unterstützt von steigenden technischen Indikatoren legte das Papier in den vergangenen 3 Handelstagen kräftig zu und kletterte am Montag schließlich auch über die 200-Tage-Linie. Das bedeutet nicht nur ein weiteres Kaufsignal, sondern auch die Möglichkeit auf eine nachhaltige Trendwende und die Wiederaufnahme des übergeordneten, mehrjährigen Aufwärtstrends.

Diese Bewährungsprobe muss noch bestanden werden

Die Bewährungsprobe für die Käuferinnen und Käufer besteht nun darin, diesen Ausbruch zu verteidigen. Das könnte keine triviale Aufgabe werden, wie das Long Legged Doji vom Montag zeigt. Diese Tageskerze weist aufgrund ihrer ausgeprägten Dochte sowohl zur Ober- als auch zur Unterseite auf eine große Unsicherheit über die weitere Marktentwicklung hin.

Grundsätzlich verfügt Microsoft über ein hohes Momentum und könnte seinen Ausbruch daher in Richtung des Widerstandsbereichs um 500 US-Dollar fortsetzen. Andererseits ist der RSI kurzfristig stark überkauft, was für einen Pullback und damit mutmaßlich ein Abprallen an der 200-Tage-Linie spricht, die damit als Widerstand bestätigt werden würde. In diesem Fall dürfte die Aktie bis zur Aufwärtstrendlinie oder sogar bis 400 US-Dollar zurücksetzen, um den Ausbruch über die 50-Tage-Linie noch einmal zu testen. Insgesamt hat sich das Chartbild zuletzt aber deutlich verbessert.

Fazit: Kurzer Pullback, dann weitere Erholungsgewinne zu erwarten

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Microsoft nach der Erholung nicht mehr ganz so attraktiv wie zuletzt. Das KGVe 2026 von 26,8 liegt aber noch immer unter dem 5-Jahres-Mittel von 31,2. Sollte die Neubewertung der vergangenen Monate vollständig rückabgewickelt werden, verfügt die Aktie also auch fundamental über weiteres Potenzial, zumal sie auch bei anderen Kennziffern um rund 15 Prozent unter der historischen Norm gehandelt wird.

Bereits investierte Anlegerinnen und Anleger können das nach den jüngsten Verbesserungen daher bleiben. Für Kurse oberhalb von 400 US-Dollar sind zunächst keine weiteren mittelfristigen Verluste zu befürchten. Ein Pullback könnte sogar zum Aufstocken von Positionen genutzt werden. Wer hingegen noch nicht an Bord ist, sollte entweder die Bestätigung des Ausbruchs über die 200-Tage-Linie abwarten und das so entstehende Kaufsignal prozyklisch kaufen oder sich nach einem bald fälligen Pullback engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 388,1EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!