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    Umfrage

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    Materialmangel in der Industrie 'beunruhigend hoch'

    Für Sie zusammengefasst
    • Materialengpässe in Industrie bei 15,9 Prozent
    • Chemie 31,2 Prozent, Gummi/Kunststoff 23,7 Prozent
    • Lieferketten angespannt, Produktionssenkungen möglich
    Umfrage - Materialmangel in der Industrie 'beunruhigend hoch'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Mangel an Material wird in der deutschen Industrie zu einem größeren Problem. Jedes sechste Industrieunternehmen (15,9 Prozent) berichtete im Mai von Engpässen bei der Versorgung mit Vorprodukten, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Im April lag dieser Anteil bei 13,8 Prozent. "Die Lieferketten bleiben angespannt", bemerkte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Vor allem Branchen mit hohem Bedarf an öl- und energieintensiven Vorprodukten spüren die Folgen der geopolitischen Spannungen."

    Verglichen mit dem langfristigen Durchschnitt vor 2020 von etwa fünf Prozent sei die aktuelle Zahl "beunruhigend hoch", sagte Wohlrabe. "Es ist durchaus möglich, dass mehrere Unternehmen infolge der Engpässe die Produktion senken müssen."

    Stark betroffen sei die Chemiebranche. Dort berichteten 31,2 Prozent der Unternehmen von Materialmangel. Auch bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren bleibt die Lage schwierig: Der Anteil stieg auf 23,7 Prozent. In der Elektroindustrie meldet rund jedes vierte Unternehmen Probleme bei der Materialversorgung. In der Automobilindustrie lag der Anteil mit 10,0 Prozent vergleichsweise niedrig./brd/DP/stw





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