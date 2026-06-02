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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie fällt auf 34,01€ - 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -3,35 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie fällt auf 34,01€ - 02.06.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.06.2026

    Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 34,01 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,35 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,18  entspricht. Die Talfahrt der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,38 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 34,01, mit einem Minus von -3,35 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Bayer insgesamt ein Minus von -13,43 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,85 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -4,76 % verloren.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,01 %
    1 Monat -7,85 %
    3 Monate -13,43 %
    1 Jahr +43,34 %
    Stand: 02.06.2026, 09:15 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Rechtsrisiken bei Bayer. Der Kurs liegt aktuell bei ca. 29 bis 35 Euro; einige spekulieren auf 50 bis 60 Euro bei einem positiven Urteil oder Deal. Fundamentaldiskussion: Dividendenpolitik mit drei Jahren Mindestdividende, 0,11 Euro pro Aktie 2025; vereinzelt Hoffnungen auf höhere Ausschüttungen bei Lösung des Glyphosat-Themas. Klagenrisiko bleibt wesentlicher Treiber.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,95 Mrd. € wert.

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Perspektivenwechsel bleibt das Gebot der Stunde. Denn gestern tagte die EZB zur aktuellen Lage bei Inflation und Zinsniveau. Mit einer Teuerungsrate von über 3 % In Europa gibt es …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,35 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,14 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,11 %. Sanofi verliert -0,46 % Roche Holding notiert im Plus, mit +0,19 %.

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -4,72 %
    -12,53 %
    -12,37 %
    -17,68 %
    +43,34 %
    -32,54 %
    -31,68 %
    -58,48 %
    +134,97 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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