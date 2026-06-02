Infineon Technologies Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 02.06.2026

Die Infineon Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,84 % auf 84,45€. Damit gewinnt die Aktie +3,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 84,45€, mit einem Plus von +4,84 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Infineon Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +81,46 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +5,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +114,02 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,97 % 1 Monat +40,65 % 3 Monate +81,46 % 1 Jahr +136,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:15 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke, hypegetriebene Kurssteigerung von Infineon und die Frage nach deren Nachhaltigkeit. Diskutiert werden die Nvidia‑Partnerschaft/AI‑Rechenzentren als Treiber, Energieverbrauch und fundamentale Risiken, mögliche Rücksetzer auf ~100–110 € oder Ausstiegsziel 150 €, sowie technische Marken und erwartete Seitwärtsphasen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,29 Mrd. € wert.

Im Mai `26 haben 22 Analysten die Infineon Technologies Aktie eingestuft.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich der Power-Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) profitierten die Bayern von wachsender Nachfrage, …

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich der Power-Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) profitierten die Bayern von wachsender Nachfrage, …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,14 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +9,79 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,36 %. ON Semiconductor verliert -1,58 % NIO notiert im Plus, mit +2,53 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.