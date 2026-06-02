Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 02.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -2,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,34 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.184,20€, mit einem Minus von -2,02 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -29,83 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -2,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Rückgang von -22,42 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,19 % 1 Monat -10,73 % 3 Monate -29,83 % 1 Jahr -36,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:15 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kurskorrektur der Rheinmetall-Aktie im Rüstungsumfeld, mit Fokus auf Unterstützungen um 1.115/1.000 Euro, Gewinnmitnahmen und eine hohe Bewertung (KGV). Es werden Short- und Long-Strategien diskutiert, Insider-Käufe um 900 Euro erwähnt, und Debatten über mögliche Nachkaufzonen sowie weitere Abwärtsbewegungen geführt. Zusätzlich wird die Volatilität der Branche betont.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,61 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Thales notiert im Minus, mit -0,69 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,51 %. Lockheed Martin verliert -0,27 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,11 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.