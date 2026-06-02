Salzgitter Aktie mit starker Tagesperformance - 02.06.2026

Die Salzgitter Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,32 % auf 66,30€ zulegen. Das sind +3,35 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +2,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 66,30€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Salzgitter über einen Zuwachs von +19,66 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +11,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,07 %. Im Jahr 2026 gab es für Salzgitter bisher ein Plus von +58,96 %.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,13 % 1 Monat +33,07 % 3 Monate +19,66 % 1 Jahr +210,19 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:15 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,99 Mrd. € wert.

Nach weiteren Höchstständen an den US-Börsen wird der deutsche Aktienmarkt am Dienstag moderat im Plus erwartet. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax einen Anstieg von 0,5 Prozent …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ThyssenKrupp, voestalpine und Co.

ThyssenKrupp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,65 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,13 %. ArcelorMittal notiert im Plus, mit +2,15 %.

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.