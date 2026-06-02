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    Besonders beachtet!

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    Marvell Technology Aktie steigt zweistellig - 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Marvell Technology Aktie bisher um +17,37 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Marvell Technology Aktie steigt zweistellig - 02.06.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Wie hat sich die Marvell Technology-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Marvell Technology Aktie notiert aktuell bei 221,45 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +17,37 % zugelegt, was einem Anstieg von +32,77  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +7,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 221,45, mit einem Plus von +17,37 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Marvell Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +232,09 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +26,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Marvell Technology einen Anstieg von +203,96 %.

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +26,28 %
    1 Monat +56,18 %
    3 Monate +232,09 %
    1 Jahr +324,62 %
    Stand: 02.06.2026, 09:15 Uhr

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 876 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,37 Mrd. € wert.

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    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    +17,18 %
    +26,28 %
    +56,18 %
    +232,09 %
    +324,62 %
    +284,28 %
    +467,02 %
    +2.310,36 %
    +2.162,12 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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